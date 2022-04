Engenheiro Coelho faz jogo de abertura de torneio regional de Futsal

Equipe de futsal terá apenas um jogo da primeira fase em sua casa

A equipe de futsal de Engenheiro Coelho faz o jogo de abertura de um torneio regional de Futsal. O jogo será contra a equipe de Jaguariúna e acontece na noite de sexta-feira (22), às 20h45, após a cerimônia de abertura, na casa do adversário, no Ginásio Municipal de Jaguariúna.

Ao todo, são 20 times da região que disputam a taça. Engenheiro Coelho está no Grupo 3 da competição e vai disputar jogos contra Jaguariúna, Pedreira, Monte Mor e Santa Bárbara d’Oeste. O único jogo da equipe em casa, acontece na quinta-feira (28), contra o time de Monte Mor, as 20h45, no Ginásio Poliesportivo Mário Covas.



As rodadas da primeira fase serão disputadas de segunda e quinta-feira, do dia 25 de abril a 26 de maio, com turno único dentro dos grupos. Avançam os três melhores de cada chave.

Veja a tabela dos jogos da equipe da cidade

22/04 (sexta-feira)

Ginásio Municipal de Jaguariúna

20h – Jaguariúna x Engenheiro Coelho (Grupo 3)

28/04 (quinta-feira)

Ginásio Poliesportivo Mário Covas, em Engenheiro Coelho

20h45 – Engenheiro Coelho x Monte Mor (Grupo 3)

09/05 (segunda-feira)

Ginásio de Esportes Clube Santa Sofia, em Pedreira

20h45 – Pedreira x Engenheiro Coelho (Grupo 3)

19/05 (quinta-feira)

Ginásio Municipal Djaniro Pedroso, em Santa Bárbara d´Oeste

20h45 – Santa Bárbara d´Oeste x Engenheiro Coelho (Grupo 3)