Engenheiro Coelho realiza passeio ciclístico

A Secretaria Municipal de Esporte e Lazer realiza mais uma atividade esportiva para reunir a família, o passeio ciclístico pela cidade, o passeio será no domingo, 11 de dezembro. Esse ano, o passeio ciclístico terá a saída na praça Francisco Ribeiro de Souza Filho, no Bairro Luiz de Fávero. A concentração acontece a partir das 7h30, com saída prevista para as 8h, percorrendo diversas ruas da cidade.

Quem participar do passeio ciclístico terá a oportunidade de concorrer a brindes, que serão distribuídos para o ciclista mais novo, o ciclista mais velho, a bicicleta mais enfeitada e para a família ciclista, além de brindes que serão sorteados ao participantes.