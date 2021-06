ENGENHEIRO COELHO RECEBE MAIS DOIS ÔNIBUS ESCOLARES

Os alunos de Engenheiro Coelho vão contar com mais dois ônibus escolares assim que as aulas presenciais retornarem. Os veículos foram recebidos pelo prefeito, Dr. Zeedivaldo Alves de Miranda, juntamente com o vice-prefeito, Adézio Dias Barboza, na quinta-feira (27), em reunião na sede da Secretaria de Educação, em São Paulo. No total, três ônibus foram recebidos este ano, destinados a pasta da educação da cidade.

Os ônibus foram disponibilizados através de duas emendas parlamentares. Uma delas, foi assinada pela Deputada Estadual Damares Moura (PSDB), através da indicação da suplente de vereador Lucia Kettle. A outra emenda, foi assinada pelo Deputado Estadual Rafa Zimbaldi (PL).

Outro detalhe importante, é que os veículos já possuem o sistema de acessibilidade para cadeirantes.

Dr. Zeedivaldo agradeceu o envio dos veículos. “Eu quero agradecer o apoio dos parlamentares que, desde o início da nossa gestão, estão nos apoiando. No total, esse ano nós já recebemos três ônibus, que vão beneficiar os alunos da nossa cidade”.

A pasta da educação vem recebendo um forte investimento desde o início do ano, mostrando a importância dada pela administração atual.