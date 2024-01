Engenheiro Coelho sediou, na última quarta (17) encontro de estreia da nova edição do programa Nutrien em Campo

Programação técnica leva conhecimento, novidades e apoio produtivo a mais de 30 cidades até março

Teve início nesta quarta (17/1), o Tour 2024 do Nutrien em Campo, promovido pela Nutrien Soluções Agrícolas, uma das maiores plataformas de soluções agrícolas do país. Produtores da região de Engenheiro Coelho, interior de SP, participaram do primeiro encontro da nova edição que, até março, passará ainda por mais de 30 outras cidades nas principais regiões agrícolas dos estados onde a empresa atua.

O diretor Comercial da Nutrien, Estevan Bento, adianta que serão dois meses de programação intensa: “Cada um desses encontros que promovemos entre a nossa equipe técnica e os agricultores são oportunidades muito ricas de troca de conhecimento. Conversamos sobre mercado, apresentamos nossas inovações, tecnologias e serviços integrados. Nosso objetivo é apoiar o agricultor a obter a cada dia melhores resultados”, conta.

Os encontros Nutrien em Campo são também vitrine para a apresentação dos diferenciais e resultados do amplo portfólio de produtos e de serviços integrados oferecidos pelas empresas vinculadas à Nutrien no Brasil e, principalmente, de como todas estas soluções podem apoiar o agricultor para que ele tome as melhores decisões ao longo da safra.

Os participantes poderão, por exemplo, saber mais sobre as soluções completas de manejo em alto desempenho das linhas Loveland e UP Fertilizantes, sobre os produtos da Sementes Goiás, e sobre a qualidade, segurança e a praticidade do Tratamento de Sementes Industrial que se tornou importante diferencial da empresa. A grande novidade do ano fica por conta da tecnologia inovadora da plataforma Nutrien Recomenda, aposta da empresa em personalização da experiência, com recomendações únicas para cada usuário, obtida a partir de ferramenta própria de inteligência de dados.

| Experiência e Conexão

Nesta edição, o Nutrien em Campo contará com três formatos de eventos. Além do modelo tradicional de Dia de Campo, com as vitrines tecnológicas em uma lavoura local, há também as edições do tipo Nutrien em Campo XP, que se estendem em programação realizada em um dos Centros de Experiências da marca, e há, ainda, o formato CXP, que inclui visita dos participantes à uma das fábricas próprias da empresa.

“Nosso objetivo é transformar os já conhecidos dias de campo em experiências mais completas de troca de conhecimento e de conexão com o produtor. A iniciativa segue mesma base do compromisso Nutrien, de entender as necessidades individuais de cada produtor, respeitando sua regionalidade e condição geográfica para, assim, oferecer o melhor atendimento e orientações personalizadas e de máxima assertividade”, conta Estevan Bento.

Segundo o líder de Agronomia Brasil da Nutrien, Lucas Siqueira, os Dias de Campo são também momentos aguardados e de grande alegria para as equipes da empresa. “Para nós, é imensamente gratificante termos sempre casa cheia nos eventos Nutrien em Campo, porque é a concretização, a entrega ao produtor, dos resultados do trabalho de centenas de profissionais que atuam desde o preparo das áreas e nas atividades de pesquisa e desenvolvimento até o suporte direto ao cliente no campo. É quando apresentamos aos agricultores os resultados de todos os esforços que iniciamos safras antes, para oferecermos as melhores soluções para maior rentabilidade do seu negócio rural”.

Sobre a Nutrien Soluções Agrícolas

No Brasil, a Nutrien Soluções Agrícolas é uma das maiores plataformas de soluções agrícolas e tem o compromisso em servir aos agricultores no país de forma inclusiva e sustentável por meio de um novo conceito de varejo, que inclui um amplo portfólio de produtos, serviços e soluções. A empresa oferece um atendimento presencial e uma logistíca diferenciada, com uma experiência individualizada e integrada a uma plataforma digital. Está presente nos estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo, Minas Gerais, Goiás, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Bahia, Pará, Maranhão Tocantins, Rondônia e Acre, com 120 unidades comerciais, entre lojas e centros de experiências, 2 unidades de beneficiamento de soja, 5 misturadores de fertilizantes, 1 fábrica de nutricionais e mais de 700 consultores especializados no campo. Com cerca de 3 mil colaboradores, a Companhia continua em plena expansão dos seus negócios que alavancarão a presença da Nutrien no país para atender às necessidades dos agricultores de forma simples, ágil e inovadora. Mais informações sobre a atuação no Brasil no site da Nutrien.