ENGRA FICA COM O TÍTULO DO CAMPEONATO DE FUTEBOL MÁSTER

Engra vence Roseira Veteranos nos pênaltis e fatura o título do Campeonato Municipal de Futebol Máster. A partida decisiva aconteceu na manhã do último domingo, 15 de dezembro, no Centro de Lazer do Trabalhador “Lebrão”.

No tempo normal, as equipes empataram sem gols. Já nas penalidades, o time azul e branco foi mais eficiente e venceu por 3 x 2.

A Engra terminou a competição com duas vitórias, um empate e uma derrota. No total, o time anotou sete gols e sofreu outros seis. Participaram da competição atletas com 42 anos ou mais.

Ademar Clovis Martins, do Engra, se sagrou Artilheiro do campeonato com dois gols anotados. A Engra também ficou com o Melhor Jogador da Final: Ricardo Correia de Melo – Recife. Marcelo da Silva Rodrigues, do Máfia, sofreu apenas dois gols e levou o prêmio de Defesa Menos Vazada.

O Campeonato Municipal de Futebol Máster marca o encerramento dos campeonatos amadores de futebol de Jaguariúna neste ano. O secretário de juventude, esporte e lazer, Rafael da Silva Blanco, fez um balanço sobre 2019.

“Esse foi um ano de muitos desafios e de muitas realizações. Acredito que estamos encerrando 2019 com um saldo muito positivo e com a sensação de dever cumprido. Mas, não vamos parar. Estamos procurando sempre evoluir, melhorar nossas competições, oferecer o melhor para os atletas e torcedores. Vamos em frente”, destacou o secretário.

Reportagem: Raphael Luna

Foto: Raphael Luna