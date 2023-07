Enquete do Governo de SP vai escolher nome de filhote de onça-pintada

Votação segue até 12 de julho, no perfil do Instagram da Secretaria de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística (Semil)

O Governo de SP lança, nesta quarta-feira (05), enquete para escolha do nome do mais novo filhote de onça-pintada, encontrado no Contínuo Ecológico de Paranapiacaba. Espécie ameaçada de extinção, o animal foi identificado por integrantes do projeto de monitoramento dos felinos do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio).

A votação será realizada, até o dia 12 de julho, no perfil do Instagram da Secretaria de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística (@semilsp).

São quatro opções de nomes: Acapu, nome de uma árvore também conhecida como angelim-de-folha-larga, uacapu, pitangueira, agapu, teca-brasileira e aracuí; Doramundo, filme brasileiro que se passou naquela região; Barti, diminutivo de Bartira, do tupi, flor; e Futuro, já que o meio ambiente precisa das onças. Com elas presentes na mata, no topo de cadeia, o futuro da humanidade está garantido.

A captura das imagens do filhote, que ainda não teve o sexo identificado, foi realizada por meio de câmeras Trap, equipamentos instalados no meio da floresta e que começam a gravar quando é detectado movimento. A mãe, vista na filmagem, se chama RLady, a Rebelde, em homenagem às cientistas RLadies, por ser sempre filmada de apenas um ângulo.

“A preocupação com as espécies ameaçadas de extinção deve ser pauta constante do Estado e da sociedade, sobretudo quanto à conscientização e ações em relação à preservação. Em São Paulo, desenvolvemos e estimulamos políticas públicas nesse sentido e a identificação da presença de onças é um importante indicador de qualidade ambiental”, ressaltou a secretária do Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística, Natália Resende.

Ação de monitoramento

As populações de onças-pintadas no interior da Unidade de Conservação e de todo o mosaico do Paranapiacaba variam de 06 a 35 indivíduos, monitorados há 17 anos, por meio do projeto do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio): “As onças-pintadas do Contínuo de Paranapiacaba: identificação individual, estimativa populacional e apropriação pela sociedade”.

A ação é coordenada pela pesquisadora de mastofauna Beatriz Beisiegel, com financiamento da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (FAPESP), Semil e Fundação Florestal (FF).

O projeto ainda tem possibilitado a inferência de histórias de vida e relações familiares entre as onças da área e revelado um grande potencial para a mobilização da sociedade a favor da conservação da espécie.

Sobre a espécie

A onça-pintada (Panthera onca) é o maior felino das Américas e uma das espécies mais emblemáticas das matas brasileiras. A espécie, que antes habitava uma grande extensão, hoje está presente em poucas regiões, e a Mata Atlântica do sudoeste do Estado de São Paulo é um desses locais. Seu tamanho varia entre 1,1 m e 1,85 m (cabeça e corpo), com uma cauda entre 44 a 65 cm. O peso pode variar de 52 a 158 kg, com os machos sendo normalmente maiores que as fêmeas.

Serviço:

Escolha do nome de filhote de onça-pintada

Início da votação: 05/07

Final da votação: 12/07

Opção de nomes: Acapu, Doramundo, Barti e Futuro

Os resultados serão divulgados no dia 13/07

Para votar, acesse: https://www.instagram.com/semilsp/

Áudio: https://on.soundcloud.com/K11Mk

Fotos: https://we.tl/t-mIyi80DiAs

