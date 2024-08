Entender a importância do feedback

Sempre que realizamos atividades que envolvem outras pessoas, é essencial buscar o famoso feedback, uma das maiores ferramentas para corrigir e ajustar projetos!

Um dos maiores problemas que encontro nas minhas consultorias são gestores e vendedores que costumam ouvir apenas os feedbacks positivos e descartar os negativos, acreditando que estes estão errados e que somente os alinhados com seu próprio pensamento estão certos. Na verdade, nem sempre quem está extremamente alinhado conosco está correto. Sob essa perspectiva, é valioso valorizar as mensagens contrárias para melhorar e identificar falhas.

Sabemos que mudar os maus hábito e vício de gestão é difícil. Estou falando de mudança de mentalidade, algo complexo para o ser humano. As pessoas tendem a se apegar à rotina, aos cargos, às responsabilidades, ao poder e às justificativas que criaram para si mesmas. Mesmo vendo que essas justificativas não trazem os resultados esperados e nem a vida que desejam, continuam apegadas ao que vinham fazendo, atrasando os avanços que outros, mais capacitados ou mais entusiastas, poderiam desenvolver. Isso é observado tanto na vida pessoal (dieta, dinheiro, relacionamentos, passeios, etc.) quanto na vida profissional (compras, projeções confusas, foco distorcido, controle excessivo, forma rígida de impor ideias, envolvimento familiar, etc.).

Conhecendo gestores ou vendedores com essas características, é possível ajudá-los a melhorar através de conversas que envolvam perguntas abertas, que não podem ser respondidas com ‘sim’, ‘não’ ou uma palavra qualquer. Exemplos de perguntas abertas incluem: “O quê?”, “Como?”, “Por quê?”.

Sempre que possível, deve-se reforçar as discrepâncias entre os valores da pessoa e os comportamentos que ela está praticando, evidenciando que ela é capaz de mudar. Peça para que a própria pessoa defina o primeiro passo, como começar e o que, mesmo que pequeno, ela pode fazer para colocar o plano em prática. Se possível, ensine-a a pedir desculpas e aceitar críticas.

Sejamos líderes que façam a diferença na vida das pessoas e em nossas equipes. Boa semana e fique atento às novidades!