Entidades beneficiadas com emendas recebem orientação para apresentação de documentos

Na tarde desta quarta-feira, 19, a secretária de Promoção Social Regina Ramil e o diretor da pasta José Renato Pereira do Prado se reuniram com representantes de cinco entidades socioassistenciais do município que foram contempladas com recursos financeiros provenientes de uma emenda parlamentar de R$ 533.894,00 do Deputado Federal Carlos Sampaio.

O encontro teve como objetivo instruir quanto aos procedimentos administrativos necessários para o recebimento do recurso, bem como prazos e documentos a serem apresentados.

A APAE (Associação de Pais e Amigos dos Exepcionais), o Sepin, a Casa de Repouso Allan Kardec e o Lar São José foram contemplados com R$ 105 mil cada. Já o Lar São Vicente de Paulo receberá R$ 113.894,00.