Entidades ligadas ao comércio apoiam a transferência da Câmara de Campinas para o Palácio da Justiça

Para ACIC, Sindilojas, Sindivarejista e a Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL), mudança é ferramenta essencial para revitalização do Centro

A Associação Comercial e Industrial de Campinas (ACIC), Sindilojas, Sindivarejista e a Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL), entidades ligadas ao comércio, manifestam publicamente seu apoio à proposta de transferência da sede da Câmara de Vereadores para o histórico Palácio da Justiça, localizado no centro da cidade, ainda em estudo .

Recentemente, o Tribunal de Justiça de São Paulo (TJSP) informou que o prédio do Palácio, localizado na Rua Regente Feijó, será devolvido para o Estado. O anúncio foi feito em reunião com a presença do prefeito Dário Saadi e do atual presidente da Câmara, Luis Rossini, entre outras autoridades.

Para os representantes das entidades, a iniciativa reforça o projeto de revitalização da área central, com objetivo de recuperar o dinamismo econômico e cultural da região.

Segundo Adriana Flosi, presidente da ACIC, “a mudança trará mais movimento para a área central, revitalizando o comércio e melhorando o atendimento ao público. Esse é um passo importante para devolver ao centro a sua importância histórica e econômica”.

Além de abrigar a Câmara, o projeto busca recuperar e valorizar o prédio do Palácio, que é importante patrimônio arquitetônico e cultural de Campinas, e cuja inauguração é de 1942.

Nas últimas décadas, o local abrigou unidades da Justiça Eleitoral e da Justiça Estadual.