Entrevista com o candidato a Prefeito: Gustavo Reis

Por: Alessandra de Souza

Na edição do jornal, desta sexta-feira (13), foi entrevistado o candidato ao cargo de Prefeito de Jaguariúna, Márcio Gustavo Bernardes Reis. Nascido em São Vicente, o candidato tem 48 anos, é empresário, formado e pós graduado em Direito pela Instituição Toledo de Ensino, na cidade de Bauru. Foi diretor da FIESP, vereador, presidente do Conselho de Desenvolvimento da Região Metropolitana de Campinas, e foi eleito duas vezes prefeito de Jaguariúna, nos anos de 2008 e 2016. Gustavo é conselheiro da Associação Paulista de Municípios, e atualmente ocupa o cargo de prefeito da cidade. Esse ano, tenta a sua reeleição. Também tentando reeleição, sua atual vice-prefeita Rita Bergamasco, de 61 anos. O MDB, faz parte da coligação “Jaguariúna cada vez mais forte”, composta pelos partidos DEM, PSL, PDT, PRTB, PL, PTC, PSB, CIDADANIA, REPUBLICANOS, MDB.

Jornal: Qual sua história de vida no que se refere a sua atuação social (relacionamento com comunidade em geral) quando e em que nível já esteve ou está dedicando a alguma ação de interesse público?

Gustavo: Como prefeito, me dedico dia e noite, sete dias por semana e praticamente 24 horas por dia, às causas sociais, que são os interesses da população de Jaguariúna. Posso dizer, o mesmo da época em que fui vereador em Jaguariúna, apresentando projetos e propostas de interesse dos cidadãos.

Jornal: Quais as principais propostas da sua campanha eleitoral?

Gustavo: Vamos construir mais de 1.000 moradias populares, nos próximos quatro anos, continuar investindo em educação, com a ampliação do período integral e a construção de mais creches e unidades escolares. Também vamos ampliar o Prouni Municipal, e levar internet de graça a todos os parques da cidade. Nossa Saúde vai continuar sendo de excelência, com a construção de mais cinco UBSs (Vargeão, Floresta/Bom Jardim/Santo Antônio do Jardim, Reserva da Barra, Nassif e São José), além da criação do Centro de Hemodiálise. Também vamos criar, novos roteiros turísticos e construir um teatro de arena no Parque dos Lagos. Enfim, são muitas propostas.

Jornal: Quais são as principais linhas programáticas do seu partido e seus valores éticos políticos?

Gustavo: O compromisso fundamental do MDB é com a democracia. A inspiração central do Programa do Partido, sempre foi a de lutar pela democratização da vida brasileira nos planos político, social e econômico. O MDB é um partido comprometido com a soberania nacional, com a busca da liberdade, com a organização popular, com a realização de uma sociedade mais equânime e com a verdade. Assume como seu o desafio contemporâneo: transformar em prática das massas os ideais de soberania, de liberdade, bem-estar social, igualdade de oportunidades e de participação nos bens materiais que a riqueza e o desenvolvimento do país já permitem.

Jornal: Caso eleito, como pretende contribuir para superar os graves problemas de abastecimento, desemprego e trânsito?

Gustavo: Vamos construir uma nova Estação de Tratamento de Água (ETA), que já está em processo de licitação, e que aumentará a capacidade de abastecimento da cidade. Também vamos ampliar adutoras e melhorar toda a rede de distribuição de água. Sobre o desemprego, vamos construir um centro de treinamento com cursos técnicos, voltados para a necessidade de mão de obra das indústrias da cidade e desenvolver políticas públicas que incentivem a vinda de novas empresas para o município, sempre priorizando a contratação de mão de obra do município. Sobre o trânsito, vamos investir em novas ciclovias e na reorganização da sinalização de trânsito com implantação de painéis de LED. Também vamos criar bolsões de estacionamento nas principais avenidas, e criar um sistema de bicicletas elétricas subsidiadas.

Jornal: Como considera os servidores públicos, sem os quais não é possível administrar e que relação pretende ter com eles?

Gustavo: Os servidores são essenciais em qualquer administração pública, e nós sempre valorizamos esses trabalhadores. E vamos valorizar ainda mais, com a realização de concurso público para a contratação de mais servidores, criação de cursos de aperfeiçoamento profissional através da Escola de Governo, celebração de parcerias com operadoras de planos de saúde e odontológico para os servidores municipais, valorização dos servidores de carreira, revisão do estatuto dos servidores e implantação de previdência complementar e aposentadoria especial.

Jornal: Como se posiciona em relação aos recorrentes escândalos nacionais de corrupção?

Gustavo: A corrupção deve ser combatida com todas as forças, e ferramentas previstas em nossa Constituição Federal.

Jornal: De onde vem os recursos da sua campanha?

Gustavo: Doações de pessoas físicas e transferências via partido.

Jornal: Caso seja eleito, como deseja administrar a cidade com a crise econômica causada pela pandemia do novo coronavírus?

Gustavo: Apesar de muito afetada pela crise da pandemia, a economia já vem dando bons sinais de retomada, inclusive em Jaguariúna. Vamos ajudar nesse processo, lançando o Proceja, um programa de retomada do crescimento econômico.

Jornal: Como foi feita a escolha de pré-candidato a Prefeito e Vice Prefeito por parte do partido/coligação? A escolha foi consensual?

Gustavo: Foi feita pelo partido, por meio da convenção partidária, que deliberou sobre os nomes dos candidatos, em pleno consenso.

Jornal: Se confirmada sua eleição, quais serão as propostas concretas para as políticas públicas mais importantes na cidade, os recursos e as maneiras de implementá-las?

Gustavo: Todas as nossas propostas integram o plano de governo, com previsão orçamentária e cronograma de implantação.