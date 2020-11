Entrevista com o candidato a prefeito: Ivan Vicensotti

O entrevistado desta semana na edição de sábado, dia 31, do Jornal Mais é o candidato à reeleição para prefeito de Artur Nogueira Ivan Cleber Vicensotti, mais popularmente conhecido como Ivan Vicensotti. O candidato que já ocupa o cargo de prefeito de Artur Nogueira tem 40 anos, nasceu em Artur Nogueira e seu partido é o PSB.

Ivan Vicensotti tem como candidato a vice nesta eleição o médico Dr. Rodolfo Simões Coelho e sua chapa tem 36 candidatos a vereador, sendo 24 homens e 12 mulheres. Confira a entrevista completa e conheça um pouco mais as propostas de trabalho do candidato caso seja reeleito.

JM – Porque você é a melhor opção para a Prefeitura de Artur Nogueira?

Sou nascido e criado em Artur Nogueira. Aos 16 anos comecei a minha vida profissional. Trabalhei na Teka, depois na loja Cybelar. Atuei como empresário na agropecuária da família, fiz parte da Associação Comercial e Empresarial de Artur Nogueira (ACEAN), tendo sido um período que me deu entendimento sobre os desafios da nossa cidade. Nesse momento foi despertado em mim o desejo de entrar na vida pública para ajudar a cidade. Como prefeito honrei os compromissos que assumi com a população, como a Nova Rodoviária, o Pronto-Socorro no Centro, a revitalização do Balneário, valorização dos professores através do artigo 41-A, plano de carreira para os policiais municipais, novo asfalto para bairros da cidade, novos poços para o abastecimento de água, entre outras.

Sou homem que enfrenta os desafios sem temer, e acima de tudo, enfrento com respeito e amor ao próximo. Meus pais fizeram a vida aqui, e aqui construí minha família. Amo Artur Nogueira, amo esse povo e amo servir aos nogueirenses. Além disso, eu já mostrei que sou uma pessoa que cumpre o que promete. Em 2016 prometi uma nova Rodoviária, a reabertura do Pronto-Socorro no Centro e a revitalização do Balneário Municipal, está aí, tudo foi cumprido. Existem tantas outras promessas cumpridas, como a valorização dos professores através do artigo 41-A, plano de carreira para nossos policiais municipais, novo asfalto para vários bairros da cidade, novos poços artesianos para o abastecimento de água, entre outras, que mostram que o eleitor pode confiar na minha gestão. Também não tive medo de enfrentar o problema da pandemia, alinhando cuidados com a saúde e com a manutenção do comércio municipal. Por esses e por outros motivos, acredito que o eleitor pode confiar em mais um período de gestão Ivan Vicensotti. Acredito que os atos valem muito mais que palavras, e as ações realizadas por essa administração falam por sí.

JM- Quais as principais propostas da sua campanha?

Na saúde as principais propostas são: expandir o acesso a exames e procedimentos especializados; realizar cirurgias eletivas de pequena e média complexidade; implantar no Pronto Socorro Municipal serviços de apoio diagnóstico e terapêutico, patologia clínica, emergência referenciada, atenção domiciliar, integrando a rede de atenção básica à saúde do município; implementar leitos de UTI na rede municipal; ampliar a frota de veículos municipal; ampliar o horário de funcionamento da farmácia municipal e ampliação da padronização de medicamentos fornecidos; construir uma nova Farmácia Municipal dentro do Pronto Socorro, viabilizando o atendimento a população. Na segurança vamos adquirir mais HELPER para garantir maior segurança nos bairros e escolas do nosso município; intensificar as patrulhas urbanas e rurais; ampliar as câmeras do sistema de monitoramento, garantindo 100% de vigilância pela Muralha Digital. Na Educação vamos ampliar o tempo integral para os alunos de 4 a 5 anos; iniciar o período integral para os alunos do Ensino Fundamental; manter a qualidade na Merenda Escolar; adequar o Estatuto e Plano Municipal de Carreira do Magistério Público Municipal e implementar um Estatuto e Plano de Carreira envolvendo os demais profissionais da educação pública municipal. Na infraestrutura temos como proposta a construção de uma quadra Esportiva no Sacilotto II; a conclusão da segunda etapa do Balneário Municipal; a restauração do Prédio da antiga Biblioteca central, entre outras. No nosso material de campanha temos todas as propostas para o nosso governo.

JM- Quais a principais linhas programáticas do seu partido e seus valores éticos?

O PSB é fiel à Democracia pluralista como valor político permanente, ao regime republicano e à forma federativa de organização administrativa do país; à luta pelos direitos individuais, coletivos, sociais, econômicos e políticos da cidadania, exerce suas atividades visando à realização de seus objetivos programáticos, em particular:

• democratizar o Estado através de mecanismos que garantam a participação da sociedade civil organizada na formulação, execução e fiscalização das políticas públicas;

• socializar os meios de produção considerados estratégicos e fundamentais ao desenvolvimento social, cultural e da Democracia em si, e à preservação da soberania nacional;

• democratizar as relações de trabalho;

• estimular a ampla associação de cidadãos livres, visando à criação de novas formas e sistemas de produção, na perspectiva de um desenvolvimento sustentável;

• estimular o desenvolvimento de valores morais e comportamentos culturais que contribuam para acelerar a abolição dos antagonismos de classes e da exploração entre classes e segmentos sociais, bem como de todas as formas que justificam ideologicamente a discriminação e a marginalização de indivíduos e grupos sociais;

JM- Caso eleito, como pretende contribuir para superar os graves problemas de desemprego, falta de acesso a cultura, lazer e saneamento básico?

O país está passando por essa grave crise do desemprego, principalmente, neste período da pandemia. Nosso município, graças a Deus conseguiu administrar bem o período da Pandemia nesta questão. Porém, temos muito a fazer. Como continuar qualificando as pessoas para o emprego através dos cursos técnicos na ETEC e cursos em nível superior pelo Polo da UNIVESP – ambos existentes na Escola Modelo; fomentar a parceria com Empresas, oferecendo condições para se instalarem em nosso município, mantendo uma seriedade entre os Poderes Executivo e Legislativo garantindo segurança aos novos empresários; revisar o Plano de incentivo Fiscal às Empresas criando condições mais atrativas para as futuras instalações; fomentar estratégias com o comércio local juntamente com a ACEAN; incentivar o agronegócio em nosso município; continuar e ampliar o apoio à agricultura familiar; fomentar o turismo rural em nossa cidade. Na cultura vamos continuar e ampliar todas as atividades que já realizamos nesta atual gestão e vamos criar uma Rota Turística Rural dando visibilidade aos produtos típicos; criar o Espaço do Artesão Nogueirense entre outros. No saneamento básico, garantir 100% do tratamento do esgoto da cidade.

JM- Como considera os servidores públicos, sem os quais não é possível administrar e que relação pretende ter com eles?

O funcionário público é fundamental para o desenvolvimento da nossa cidade. São eles que fazem a “máquina” girar. Nossa gestão sempre valorizará cada um dos funcionários. Vamos envolver o servidor público, de forma motivada, na execução de uma gestão inovadora. Ampliar as condições para que os servidores públicos possam influenciar as decisões importantes sobre o próprio trabalho. E estimular a cultura de inovação para que o serviço público funcione de maneira humana, tecnológica, cultural e de controle.

JM- Como se posiciona em relação aos recorrentes escândalos nacionais de corrupção?

Minha criação foi fundamental nessa parte. O valor honestidade sempre foi transmitido com muita veemência pelos meus pais. Minha família tem um histórico de seriedade e caráter no que diz respeito ao trato com o outro. A corrupção é algo que me entristece. Quando vejo no noticiário ações erradas de políticos, fico triste por saber que o dinheiro não chegou onde deveria chegar, e fico também revoltado, pois aquele político está contribuindo com o pensamento de que todos os políticos são iguais. É preciso ficar claro para as pessoas que existem políticos desonestos, mas que também, existem políticos honestos. É assim em qualquer área de nossa vida. Tem o bom e o mau médico, o bom e o mau professor, o bom e o mau advogado. Defendo que haja punição aos políticos corruptos e reconhecimento para aqueles que mostram bom trabalho ao longo de sua vida pública.

JM- De onde vêm os recursos financeiros da sua campanha?

Os recursos financeiros da nossa campanha vêm dos nossos apoiadores.

JM- Caso seja eleito, como deseja administrar a cidade com a crise econômica causada pela pandemia do novo coronavírus?

Vou enfrentar com muita responsabilidade, austeridade e respeito com toda a população. Sou uma pessoa que busca alternativas para superar todos os desafios. A crise econômica mudou a realidade de vida de muitos nogueirenses. Vamos trabalhar com muita dedicação dando suporte nos segmentos da Assistência Social e garantindo bons atendimentos em todos os setores públicos da nossa cidade. Para enfrentar essa crise, é fundamental ter o conhecimento profundo da organização administrativa da cidade e reavaliar constantemente os orçamentos adequando para as áreas de maior demanda. Tudo isso requer atitude, responsabilidade e inovação em gestão pública.

JM- Quais são as maiores dificuldades que terá de enfrentar caso seja eleito? E quais são as áreas que, na sua opinião, apresentam mais problemas?

Eu prefiro dizer que temos desafios para enfrentar quanto poder executivo de uma cidade. Os desafios são vários, sabemos que para administrar uma cidade requer um equilíbrio em todas as áreas. É necessário continuar investindo em Saúde, Segurança e Educação. Hoje um dos maiores problemas que estamos enfrentando é a crise hídrica.

JM – Se confirmada sua eleição, quais serão as propostas concretas para as políticas públicas mais importantes na cidade, os recursos e as maneiras de implementá-las?

Temos como proposta construir uma nova Farmácia Municipal dentro do Pronto Socorro, viabilizando o atendimento a população; construir uma unidade de Ensino Fundamental I e Educação Infantil (EMEIEF) nas mediações do Bairro Parque das Flores. Para a realização dessas propostas os recursos serão próprios e através de convênios com os governos Estadual e Federal.