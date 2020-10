ENTREVISTA COM OS CANDIDATOS A PREFEITO DE ARTUR NOGUEIRA

A partir desta edição o Jornal Mais passa a publicar semanalmente entrevistas com os candidatos a prefeito de Artur Nogueira. A cidade tem oito candidatos ao cargo nessas eleições municipais. A cada semana serão publicadas duas entrevistas com os candidatos por ordem de sorteio. Para iniciar publicamos nesta edição as entrevistas com os candidatos Edson Croife (PL) e Marquinhos da Cultura (PT).

MARQUINHOS DA CULTURA

Marcos Roberto Campos, o Marquinhos da Cultura (PT), tem 37 anos, nasceu na cidade de Godoy Moreira, no Paraná, mas veio para Artur Nogueira com a família há 34 anos, com apenas 3 anos de idade. Junto com ele concorre como vice a candidata Izildinha Delgado (Izildinha da Banca). Os candidatos ao legislativo na chapa são nove, sendo seis homens e três mulheres. O Partido dos Trabalhadores (PT) não tem coligação com nenhum outro partido nessa eleição.

→ JM – Porque você é a melhor opção para a Prefeitura de Artur Nogueira?

Após oito anos como Secretário Municipal e sete anos como Assessor Parlamentar, no gabinete do Deputado Estadual Marcos Martins e Emidio de Souza, me qualificam para gerir nossa cidade. Conheço a máquina pública e terei condição de montar uma equipe capaz de resolver os problemas que afetam a cidade, com mão de obra exclusiva de Artur Nogueira.

Eu sei como fazer e colocarei toda minha experiência de 16 anos de vida pública a serviço de Artur Nogueira.

→ JM- Quais a principais propostas da sua campanha?

Vamos trabalhar muito para qualificar a mão local para as indústrias já instaladas em nossa cidade e para as outras que vamos trazer.

Vamos investir na captação e tratamento de agua, tratamento de esgoto, criar o plano de carreira cargos e salários do SAEAN, o SAEAN vai continuar sendo uma empresa pública, vai continuar sendo do povo Nogueirense.

Vamos ampliar o funcionamento das creches para 2 turnos, com funcionamento das 05:00 da manhã as 22:00 horas.

Vamos realizar a maior obra de drenagem no Bairro São Vicente para resolver o problema das enchentes.

Vamos criar a FNEC (Fundação Nogueirense de Educação e Cultura), para dar oportunidade aos jovens e adolescentes de Buscar seu primeiro Emprego e formar mão de obra e garantir que todos tenham acesso aos bens culturais de nossa cidade.

→ JM- Quais as principais linhas programáticas do seu partido e seus valores éticos?

Cuidar das pessoas, garantindo a elas os direitos básicos de acesso a saúde, emprego, moradia e serviços de qualidade prestados pelo poder público, ao cidadão pagador de impostos. Sempre com transparência e honestidade, combatendo a corrupção e o mal uso do dinheiro público

→ JM- Caso eleito, como pretende contribuir para superar os graves problemas de segurança pública, falta de acesso a cultura e turismo?

Vamos trabalhar com inteligência policial, em conjunto com as forças estaduais e federais, criar programa de valorização da polícia municipal, estabelecer premiação de honra ao mérito, equipando e treinando a corporação, aumentando o efetivo através de concurso público.

→ JM- Como considera os servidores públicos, sem os quais não é possível administrar e que relação pretende ter com eles?

Vamos ter uma relação de servidor para servidor, como prefeito farei a reforma administrativa, eliminando cargos em comissão e substituindo os por servidores concursados, vamos elaborar o plano de carreira para os setores que ainda não possui, estabelecer premiação por assiduidade, substituir a cesta básica por cartão alimentação e melhorar o programa de saúde do trabalhador.

→ JM- Como se posiciona em relação aos recorrentes escândalos nacionais de corrupção?

Todos devem ser investigados e punidos, não podemos tolerar corrupção, dinheiro público é sagrado. Em Artur Nogueira não vamos tolerar corrupção, o nosso governo de 2005 a 2012, foi marcado pela honestidade e seriedade com os gastos públicos, foi essa seriedade que possibilitou fazer muitas obras e garantir reajuste salarial e revisão de categorias que recebiam salários menores que o salário mínimo, descumprindo a lei.

O nosso governo adotará medidas de combate a corrupção como a ouvidoria, Corregedoria, lei da transparência municipal, lei e acesso a informação,

→ JM- De onde vêm os recursos financeiros da sua campanha?

Nós do partido dos trabalhadores, optamos por fazer uma campanha simples, sem muitos recursos financeiros, sem financiadores que vão querer cobrar a fatura depois que formos eleitos. Não temos nenhum Ex prefeito por traz de nós, ou empresários, nosso compromisso é com o povo, queremos fazer uma campanha enxuta para poder governar com tranquilidade e ter liberdade para montar uma equipe isenta, aproveitando os melhores quadros da cidade, independente de qual grupo político esse profissional pertença.

→ JM- Caso seja eleito, como deseja administrar a cidade com a crise econômica causada pela pandemia do novo corona vírus?

Artur Nogueira sempre foi uma cidade com poucos recursos. Sempre dependeu das transferências orçamentarias dos governos estaduais e federais. Agora mais do que nunca, dependerá do apoio dos deputados que tiveram expressiva votação em Artur Nogueira, independentemente de partido político, vamos fazer um governo republicano, com um relacionamento institucional entre Prefeito, Governador e Presidente e vou contar com o apoio dos 12 vereadores eleitos para isso.

Adotaremos medidas de economia para superar a crise, mas vamos aumentar a qualidade e a quantidade de serviços prestados, vamos fechar as torneiras da corrupção, reduzir o inchaço da máquina pública.

→ JM- Quais são as maiores dificuldades que terá de enfrentar caso seja eleito? E quais são as áreas que, na sua opinião, apresentam mais problemas?

A principal dificuldade é a falta de recursos para resolver problemas importantes, temos que aumentar a capacidade de armazenamento de agua bruta, construir barragens e reservatórios de agua tratada, eliminar perdas na rede de agua, melhorar nosso sistema de saúde, terminar as obras paralisadas, gerar empregos melhorar a agricultura, melhorar a acessibilidade, melhorar a educação regulamentar a lei de maus tratos animais e criar a patrulha ambiental, para fiscalizar e punir infratores do meio ambiente.

A união de esforços, o empenho e dedicação de todos os funcionários será capaz de superar todas essas barreiras e transformar Artur Nogueira Num lugar melhor para se viver.

→ JM – Se confirmada sua eleição, quais serão as propostas concretas para as políticas públicas mais importantes na cidade, os recursos e as maneiras de implementá-las?

Se for contratado pelo eleitor, através de seu voto, vou trabalhar duro para colocar em pratica todas as propostas apresentadas em nosso plano de governo, falando a verdade e dialogando com a população, respeitando as pessoas e ofertando a elas serviços de qualidade, serei o prefeito que vai andar de cabeça erguida, principalmente nos bairros carentes da cidade, não vou negar minha origem pobre e sofrida, sou do povo e vou governar para toda a cidade, mas primeiro para os que mais precisam.

Vamos incentivar medidas de fortalecimento do comercio, vamos ampliar o atendimento nas unidades de saúde da família e melhorar as condições de atendimento no pronto socorro. Já na transição, iniciarei um diálogo com os vereadores em exercício, para que possamos fazer os ajustes necessários no orçamento e garantir recursos onde é mais importante. Vamos virar a página e começar a escrever uma nova história para o povo de Artur Nogueira, agora sob a ótica de quem sofreu com os desmandos dos políticos que se intitulavam filhos da terra, mas que nunca olharam pelo seu povo.