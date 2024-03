Epidemia de dengue: Dário pede audiência entre FNP e ministra da Saúde sobre repasse emergencial

Prefeito de Campinas é vice-presidente de Saúde da FNP e a solicitação foi enviada ao Ministério da Saúde nesta quarta-feira, 6 de março. Entenda quais são os objetivos dos municípios

O prefeito de Campinas, Dário Saadi, enviou nesta quarta-feira, 6 de março, um ofício à ministra da Saúde, Nísia Trindade Lima, para reivindicar uma audiência entre ela e a diretoria da Frente Nacional de Prefeitas e Prefeitos (FNP) para discutir sobre repasses de recursos emergenciais aos municípios para enfrentamento à dengue.

Dário é vice-presidente de Saúde da FNP e o objetivo é abrir um diálogo sobre estratégias para orientar as cidades no contexto de epidemia. Já o pedido de verba tem três focos:

– contratação de agentes que atuam para controle da doença

– reforço do estoque de soro

– nebulização, entre outros insumos

O valor para cada município depende da análise sobre a realidade de cada um.

“A parceria entre o Ministério da Saúde e os municípios é essencial para o êxito nas ações de prevenção e enfrentamento à dengue”, diz documento assinado por Dário e pelo presidente da FNP e prefeito de Aracaju (SE), Edvaldo Nogueira.

No documento, a Frente destacou a urgência da questão para a saúde pública, a crescente epidemia, e reivindicou à ministra que a audiência “seja marcada tão logo quanto possível”.

O que já foi feito?

A Secretaria de Saúde de Campinas informa que desde dezembro de 2023 já colocou em prática uma série de medidas consideradas adicionais, sobre o plano regular de prevenção e combate à dengue, que inclusive começaram a ser copiadas por outros municípios brasileiros diante do contexto do aumento de casos da doença.

Neste ano, agentes de Saúde já visitaram 24,5 mil imóveis em cinco mutirões e ações de visitas às residências que antecederam estes trabalhos específicos para orientar a população e eliminar criadouros do mosquito transmissor da doença. O próximo será realizado neste sábado, 9 de março, e vai percorrer imóveis em nove bairros.

O plano inclui uma Sala de Situação para análise sistemática, reorganização da rede municipal de saúde e um novo site para divulgar informações. Os mutirões começaram em 6 de janeiro, nas regiões com mais casos, e a programação com esta frequência está mantida pelo menos até o início de abril. Nestas ações, a Administração usa drones para localizar grandes criadouros do mosquito Aedes aegypti como piscinas e caixas d’água em imóveis identificados como desocupados ou em situação de abandono. Com isso, chaveiros podem ser acionados e esta medida está respaldada em decisão judicial de 2020, proferida nos autos do processo judicial n.º 1005810-97.2014.8.26.0114, da 1ª Vara da Fazenda Pública de Campinas.

Comitê de prevenção

Desde 2015 a Prefeitura conta com um comitê de prevenção e controle de arboviroses, que em 2023 passou a se chamar Comitê Municipal de Enfrentamento das Arboviroses e Zoonoses. Ele reúne 14 secretarias: Governo; Saúde; Educação; Serviços Públicos; Verde, Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável; Gestão e Desenvolvimento de Pessoas; Administração; Comunicação; Trabalho e Renda; Esportes e Lazer; Cultura e Turismo; Habitação; Relações Institucionais, e Assistência Social, Pessoa com Deficiência e Direitos Humanos. Também participam Defesa Civil, Serviço 156, Rede Mário Gatti, Setec e Sanasa.

No comitê é discutida a situação epidemiológica da cidade e, com isso, são desencadeadas as ações intersetoriais e apoio para as ações da Secretaria de Saúde. Mais informações estão no site: https://dengue.campinas.sp.gov.br.