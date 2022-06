Equipamentos e mobiliários novos Saúde

A Prefeitura de Mogi Mirim adquiriu novos equipamentos para a rede municipal de Saúde e para a Santa Casa. Com isso, a oferta de exames clínicos especializados de média complexidade será expandida.

Com o aumento da oferta, muitos exames passarão a ser realizados no próprio município. O que significa mais conforto e menos gasto ao munícipe que diminuirá a locomoção a outras cidades e que receberá seu diagnóstico com mais agilidade.

Entre os equipamentos adquiridos por meio do Programa Desenvolve São Paulo, um programa do governo estadual que realiza financiamento para os municípios estão endoscópio, tomógrafo, ultrassom, raio-X, videolaparoscopia, equipamentos da odontologia, do laboratório municipal, máquina e poltrona de hemodiálise, monitor cardíaco, macas, cadeiras de rodas, mesas de inox, videogastrocópio, câmara de vacina, respirador mecânico entre outros.

Além da aquisição de equipamentos para ampliar a oferta de exames, o município também fez a aquisição de mobiliários como bebedouros, cadeiras, armários e mesas, por exemplo, o que melhorará os ambientes da rede municipal e da Santa Casa, ambientes estes frequentados por funcionários e pacientes.

Aparelhos tecnológicos como computadores, celulares, webcam e roteadores também foram adquiridos no Desenvolve São Paulo a fim de melhorar o trabalho desenvolvido.