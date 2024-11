Equipe CGP Operações captura procurada em Mogi Guaçu com apoio da Ronda Rural

Na noite de 12 de novembro, uma ação da equipe CGP Operações I, em conjunto com a Ronda Rural I-26209, resultou na captura de A., que estava com um mandado de prisão em aberto. A abordagem aconteceu enquanto a indiciada conduzia uma motocicleta Honda/CG 125 FAN. Durante a busca pessoal e veicular, nada de ilícito foi encontrado; no entanto, ao realizar consulta no terminal de dados e confirmar via COPOM, constatou-se que A. era considerada “procurada”.

Após a confirmação, a equipe conduziu a indiciada à Central de Polícia Judiciária de Mogi Guaçu, onde verificaram que o mandado de prisão em aberto foi expedido em 9 de outubro de 2024. O delegado de plantão deu cumprimento ao mandado e registrou o Boletim de Ocorrência deixando A. à disposição da Justiça.

A motocicleta, que estava com o último licenciamento registrado em 2020, foi apreendida e encaminhada ao pátio.