Equipe da Melhor Idade de Pedreira participou do Campeonato ADR em Aguaí

No último sábado, 7 de outubro, a cidade de Aguaí se tornou o cenário para a emocionante 4ª etapa do JOMI (Jogos da Melhor Idade) pelo Campeonato da ADR (Associação Desportiva Regional). As equipes representantes de Pedreira mostraram seu talento e determinação, conquistando ótimos resultados e deixando sua marca na competição. Ao final do evento, a delegação de Pedreira assegurou o terceiro lugar na classificação geral, ficando atrás apenas das equipes de Artur Nogueira e Jaguariúna.

As competições da 4ª etapa do JOMI foram disputadas em modalidades de duplas e individuais, e os atletas de pedreirenses brilharam em diversas categorias, conquistando títulos e posições de destaque. Na modalidade de Truco, a equipe demonstrou entrosamento e habilidade, sagrando-se campeã, enquanto o Buraco Masculino viu sua equipe conquistar o título de também campeã. As representantes de Pedreira dominaram o Tênis de Mesa Feminino, conquistando o título de campeãs, e na modalidade Feminina de Buraco, garantiram o título de vice-campeãs. No Dama Feminino, as competidoras demonstraram talento, alcançando o terceiro lugar no pódio, e no Dominó Feminino conquistaram a terceira colocação. No Tênis de Mesa Masculino, a equipe assegurou o terceiro lugar; já a equipe masculina de Dama se esforçou ao máximo, alcançando a sexta posição. No Dominó Masculino, houve brilho mais uma vez com a conquista da segunda colocação. No Tênis de Campo, os atletas de Pedreira mostraram seu talento, garantindo o terceiro lugar, consolidando assim uma impressionante participação nos jogos.

O Secretário de Esportes e Lazer Valdir Carlos Volpato destacou a importância do esporte na terceira idade. “Os Jogos da Melhor Idade são uma oportunidade única para os nossos idosos se manterem ativos, saudáveis e envolvidos na comunidade. O desempenho das equipes de Pedreira mostra que a idade é apenas um número e que o esporte é para todos. Parabenizo todos os atletas e a comissão técnica por seu desempenho excepcional neste evento”, concluiu.

A 4ª etapa do JOMI foi um sucesso, e a expectativa agora se volta para a última etapa que acontecerá em novembro, na cidade de Mogi Guaçu. As equipes de Pedreira estão ansiosas para competir mais uma vez e representar com orgulho sua cidade.