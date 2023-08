Equipe da PM de Mogi Mirim desarticula ponto de tráfico de drogas após denúncia anônima

Da Redação

Foto Divulgação PM

Na última segunda-feira, dia 14 de agosto, a equipe da Polícia Militar de Mogi Mirim foi acionada via Centro de Operações da Polícia Militar (COPOM) após receber uma denúncia anônima que indicava atividades suspeitas de tráfico de drogas em uma residência localizada na região. De acordo com a denúncia, indivíduos estariam realizando o tráfico de drogas na área e escondendo os entorpecentes em uma árvore em frente à residência.

Ao chegar ao local, os policiais se depararam com três indivíduos, sendo um do sexo feminino. Após a abordagem, um dos suspeitos confessou que estava no local para comprar drogas, alegando que já conhecia o ponto. Com base nas informações obtidas, a equipe realizou uma busca minuciosa e encontrou 24 Eppendorfs contendo uma substância branca semelhante à cocaína. Os entorpecentes estavam embrulhados em uma sacola preta, escondida dentro de uma árvore em frente à residência onde ocorreu a abordagem.

Os três indivíduos foram detidos e conduzidos até a Central de Polícia Judiciária (CPJ) de Mogi Guaçu. Durante a revista pessoal, um dos suspeitos foi encontrado portando uma nota de 50 reais, além de uma moeda de um real e uma moeda de 10 centavos, que estavam escondidas em suas partes íntimas. A delegada Dra. Gisele assumiu o caso e elaborou o Boletim de Ocorrência Policial (BOPC) relacionado ao tráfico de drogas.

Os suspeitos permanecem à disposição da justiça, aguardando as próximas etapas do processo legal. A atuação rápida e eficaz da equipe da Polícia Militar de Mogi Mirim resultou na desarticulação de um ponto de tráfico de drogas, contribuindo para a segurança e tranquilidade da comunidade local.

A denúncia anônima demonstra a importância da colaboração da população no combate ao crime e na promoção da segurança pública. As autoridades continuam a trabalhar incansavelmente para coibir atividades ilegais e manter a ordem na região.