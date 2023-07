Equipe da Secretaria de Cultura e Turismo participa de encontro com secretário estadual

O secretário municipal de Cultura e Turismo César Lupinacci, o diretor da pasta Ezequiel Barel Filho e a técnica Sidneia Rosana de Morais participam na tarde desta sexta-feira, 21, de um encontro com o secretário de Turismo e Viagens do Estado de São Paulo (Setur-SP), Roberto de Lucena.

O encontro que ocorre no Senac em Campinas marca a primeira edição do Gabinete Itinerante da Setur-SP, com apresentação das principais ações e programas e atendimento pela equipe técnica da secretaria a demandas de prefeituras locais. “O gabinete itinerante nos aproxima dos municípios, traz agilidade e eficiência, promovendo a descentralização da atividade turística”, afirma Lucena.

Conforme destaca Lupinacci, a reunião é uma boa oportunidade para que os municípios possam apresentar as demandas do setor. “É um encontro importante para estreitar as relações entre o município e o Estado. Apresentamos alguns projetos e demandas do setor e também nos inteiramos do planejamento da Setur para a nossa região”.

A programação do encontro conta com palestras sobre promoção e desenvolvimento dos destinos paulistas, investimento e obras de infraestrutura turística, incentivo ao crédito turístico e no fim da tarde ainda haverá atendimento aos municípios.