Equipe de Basquete “Beco Pedreira” volta a jogar no próximo final de semana

A cidade de Pedreira está em polvorosa com os próximos jogos da equipe de basquete “Beco Pedreira”, que serão realizados no fim de semana após o carnaval. A equipe tem uma longa história e uma forte ligação com a comunidade local, tornando este retorno um evento muito aguardado.

Os jogos serão realizados na cidade de Holambra, famosa por suas belas flores e agora, pelo seu 1º Torneio das Flores de Basquete. Este torneio promete ser um evento emocionante que combina a beleza das flores com a emoção do basquete.

No sábado, 17 de fevereiro, às 19h30, a equipe enfrentará os Holambra Wolves. No dia seguinte, domingo, 18 de fevereiro, às 10h, o “Beco Pedreira” terá outro desafio pela frente – o jogo contra os Black Horses.

O Secretário de Esportes e Lazer Valdir Carlos Volpato expressou seu entusiasmo com a sequência dos jogos. “Estamos ansiosos para ver o ‘Beco Pedreira’ em ação novamente. A equipe tem treinado duro e está pronta para enfrentar seus adversários neste fim de semana. Esperamos jogos emocionantes e desejamos a melhor sorte à nossa equipe”, concluiu.