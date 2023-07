Equipe de Campinas conquista campeonato regional de Futsal

Título é inédito para time da cidade. Prefeito recebeu campeões e agradeceu o trabalho transformador por meio do esporte

Crédito: Fernanda Sunega

O prefeito Dário Saadi recebeu na manhã desta segunda-feira, dia 3 de julho, na Sala Azul da Prefeitura Municipal de Campinbas, dirigentes, comissão técnica e jogadores da equipe Pulo Fusal, que conquistou o título da Taça EPTV de Futsal. A vitória foi no último sábado, ao empatar com Valinhos, em 1 a 1, na decisão disputada em Amparo.

Durante a cerimônia, o prefeito Dário Saadi fez questão de enaltecer o trabalho sério desenvolvido no clube. “O Jeferson é uma pessoa fantástica, de caráter, trabalha sério. Por isso, os resultados aparecem. Ele sabe das dificuldades que o esporte apresenta e supera situações complicadas com muita dedicação”, reforçou.

Ainda segundo o prefeito, “é importante agradecer todos os apoiadores que acreditam e investem no esporte, como instrumento de vitórias, mas principalmente de transformação de vidas”. “O projeto do Pulo Futsal é motivo de orgulho para todos nós”, afirmou Dário.

Além do título inédito para a cidade de Campinas, o Pulo Futsal teve também Thiaquinho como principal artilheiro da taça, com 13 gols marcados, o goleiro Ryan como o melhor de toda a competição e ainda ganhou o troféu Fair Play, de equipe mais disciplinada.

O Pulo Futsal é uma das Organizações da Sociedade Civil (OSCs) apoiada pelo Fundo de Investimentos Esportivos de Campinas (FIEC), que recebe verba anual destinada pela Secretaria de Esportes e Lazer. Criada há 31 anos por Jeferson Novaes a agremiação representa Campinas nas principais competições estaduais e nacionais.

Na cerimônia realizada na Sala Azul, também estiveram presentes o secretário municipal de Esportes e Lazer, Fernando Vanin; o presidente da Sanasa, Manuelito Magalhães Júnior; Carol Brasileiro, representando a EPTV; os vereadores Nelson Hossri e Otto Alejandro; o ex-jogador de futebol Gustavo Henrique e vários desportistas.

Pulo Futsal na base

O fim de semana para o Pulo Futsal foi realmente para comemorar, porque além do adulto, nas categorias de base o clube também alcançou ótimos resultados: a equipe sub 13 foi campeã da Liga Paulista de Futsal ao derrotar na decisão por 5 a 1, o River Belém, da cidade de São Paulo. O sub 15 foi vice campeão porque na final perdeu para Botucatu por 5 a 3.

O importante do projeto é a formação e o desenvolvimento de jogadores da própria cidade.

Os atletas adultos, campeões da Taça EPTV de Futsal, viajam ainda nesta segunda-feira para representar o município de Campinas nos Jogos Regionais de Mococa, já a partir desta terça-feira, 4 de julho, contra a equipe de Limeira.

A delegação campineira tem os jogadores Bigon, Ryan, Biro, Billy, Manoel, Lucca, Murillo, Gafanha, Caio Carioca, Faustino, Thiaguinho, Alex Dias, João Farias, Jean, Léo, Matheus, Caíque e Tiago Kubik. A comissão técnica comandada por Everton Alemão, também estará completa nos jogos.