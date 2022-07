EQUIPE DE MANUTENÇÃO REVITALIZA A PRAÇA ESPORTIVA DA VILA DIAS

A Prefeitura Municipal, por meio da Secretaria de Esporte, mobilizou a sua equipe de manutenção e vem revitalizando a praça esportiva da Vila Dias.

Na área em que estão o estádio e o ginásio que levam o nome de Maria Paula Bueno, está sendo realizada uma grande limpeza, com a roçagem do campo e do gramado no entorno do local.

Também foi promovida a pintura de postes, guias, bancos e outros pontos do complexo esportivo, dando uma cara totalmente nova ao centro situado na Zona Leste da cidade. Nos próximos dias será finalizada a obra relacionada aos banheiros disponíveis para a população em dias de evento e demais atividades.

O espaço está sendo renovado para os treinos realizados no ginásio, como de ginástica rítmica e judô, e as competições disputadas no campo, como a Copa Carlos Corrêa de Futebol Amador.

“Nosso objetivo é atender todas as demandas das praças e complexos esportivos da cidade e a Vila Dias é uma delas. O trabalho de toda a nossa equipe, nestes últimos dias, tem se intensificado para proporcionar mais qualidade à estrutura e deixar as áreas em plenas condições para a população”, frisou Wilians Mendes, Secretário de Esporte de Mogi Mirim.