Equipe do 192 resgata adolescente em área rural de Artur Nogueira, após queda de 5 metros

Profissionais, que passaram por treinamento recente, agiram com prontidão e eficiência, garantindo o resgate seguro da vítima

A equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (192) da Prefeitura de Artur Nogueira demonstrou preparo e profissionalismo ao realizar um resgate desafiador em área rural na tarde deste sábado (16).

Recentemente submetidos a um treinamento especializado, os profissionais responderam prontamente à uma chamada de emergência que relatava a queda de um adolescente, a mais de 5 metros de altura, próximo a um poço d’água.

A equipe, composta pela enfermeira Vanessa, a técnica de enfermagem Emanuele e o condutor socorrista Winicius, enfrentou trilhas e riachos até alcançar o adolescente – visto que era uma mata fechada. A vítima estava em um ponto conhecido no município como “boca de lobo” – e que não está no mapa da cidade.

Ao chegar ao local do acidente, a equipe do 192 forneceu orientações para a entrada segura do Corpo de Bombeiros de Limeira, garantindo a remoção da vítima, um adolescente com fratura no membro inferior, sem agravamento da lesão.

“O trabalho conjunto e a coordenação eficaz do 192 resultaram na segurança do paciente durante o resgate”, ressaltou o secretário de Saúde, Amarildo Boer.

A vítima foi imobilizada, talada e pranchada para um deslocamento seguro até a ambulância.

Boer destaca que a rápida e coordenada resposta da equipe de resgate nogueirense é resultado direto do treinamento contínuo proporcionado pela Administração Municipal, garantindo a qualidade e eficácia em situações críticas.

“Estamos vendo resultados concretos na atuação da nossa equipe”, frisou.

Acompanhado da mãe, o adolescente foi encaminhado para o Pronto Socorro Municipal, onde recebeu cuidados médicos e passa bem.