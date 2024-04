Equipe do Projeto De Olho nos Rios doa mais de 300 mudas de árvores nativas para moradores da Chácara Gargantilha, zona rural de Campinas

O Projeto De Olho nos Rios marcou presença na tradicional Festa do Milho da comunidade da Chácara Gargantinha, zona rural de Campinas, neste domingo (7), em um importante evento para o resgate do turismo rural, aproveitando um dos principais alimentos produzidos na região. Na ocasião, nossa equipe realizou a doação de mais de 300 mudas de árvores nativas para fortalecer o enriquecimento ambiental das propriedades locais, ajudando a resgatar sua biodiversidade e fomentando novas oportunidades de produções agrícolas.

“Doamos goiaba, juçara, cabeludinha, jaboticaba, cereja-do-rio-grande, enfim, não faltou variedade para os participantes, que também puderam conhecer e entender sobre as ações do Projeto na região. A retomada de eventos e atividades culturais na zona rural acaba dando mais espaços para os agricultores locais que, por sua vez, conseguem fortalecer suas próprias propriedades”, comenta Milena Lambert, bióloga e educadora ambiental do Projeto

O resgate da cultura do campo e das tradições da roça, fazendo com que as comunidades rurais tenham mais autonomia financeira e possam dar continuidade aos trabalhos sem precisar deixar suas terras por falta de oportunidades, é um dos objetivos do Projeto De Olho nos Rios, através das oficinas de capacitação para a geração de renda alternativa, pautando a culinária e os eventos festivos locais, e promovendo o turismo rural. Ao final do ano passado, por exemplo, a comunidade da Chácara Gargantilha pôde participar da oficina de ‘Alimentos derivados do milho’, com o foco no retorno dessa festividade.

DE OLHO NOS RIOS

O Projeto De Olho nos Rios é uma iniciativa da Associação Mata Ciliar em parceria com a Petrobras, através do programa Petrobras Socioambiental, que incentiva a adoção de práticas para a recuperação de áreas degradadas e conservação de áreas naturais, como fontes de sequestro de carbono e proteção da fauna silvestre, visando a promoção da participação comunitária na gestão dos recursos hídricos.

O Projeto atua nos 12 municípios que abrangem as bacias dos Rios Atibaia e Jaguari: Artur Nogueira, Cosmópolis, Paulínia, Campinas, Valinhos, Itatiba, Jarinu, Tuiuti, Bragança Paulista, Atibaia, Bom Jesus dos Perdões e Nazaré Paulista.