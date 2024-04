Equipe do Projeto De Olho nos Rios leva debate sobre a importância da flora nativa para crianças de projeto educacional de Paulínia

Continuando com as atividades de capacitação para a formação de agentes ambientais no município de Paulínia, em parceria com o Projeto Paulínia Educação & Cidadania, a equipe do Projeto De Olho nos Rios proporcionou a oficina de ‘Diversidade da Flora Brasileira’ para os integrantes da Conexão “De Olho no Córrego São Domingos”, na última terça-feira (16), com o intuito de promover um debate sobre da importância da flora para a nossa região e para toda a biodiversidade nacional, em mais um rico momento com as futuras gerações.

“Iniciamos o encontro conversando sobre a ligação intrínseca entre flora e fauna, sobre os tipos de frutas nativas, as espécies que estão ameaçadas de extinção, entre outros importantes tópicos. Em seguida, na parte prática, realizamos uma atividade de semeadura com plantas essenciais para nossa biodiversidade, servindo como fonte de alimentação para a fauna e para a atração de polinizadores”, afirma Lucicleide Souza Barbosa, integrante do Projeto.

DE OLHO NOS RIOS

O Projeto De Olho nos Rios é uma iniciativa da Associação Mata Ciliar em parceria com a Petrobras, através do programa Petrobras Socioambiental, que incentiva a adoção de práticas para a recuperação de áreas degradadas e conservação de áreas naturais, como fontes de sequestro de carbono e proteção da fauna silvestre, visando a promoção da participação comunitária na gestão dos recursos hídricos.

O Projeto atua nos 12 municípios que abrangem as bacias dos Rios Atibaia e Jaguari: Artur Nogueira, Cosmópolis, Paulínia, Campinas, Valinhos, Itatiba, Jarinu, Tuiuti, Bragança Paulista, Atibaia, Bom Jesus dos Perdões e Nazaré Paulista.