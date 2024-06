Equipe do projeto Esporte é Saúde participa de capacitação de primeiros socorros

Na tarde da última sexta, 21, toda equipe técnica do Projeto “Esporte é Saúde” passou por uma capacitação sobre Suporte Básico à Vida ministrada pelo Coordenador da Defesa Civil de Itapira, Ronaldo Ramos da Silva.

A capacitação envolveu noções básicas para situações de engasgamento e paradas cardiorrespiratórias, inclusive com ações práticas envolvendo os profissionais.

“Agradecemos imensamente a Defesa Civil por nos atender e realizar tal capacitação conosco. É de suma importância que nós, profissionais que atendemos diariamente tantas crianças, possamos dar um suporte emergencial em situações como as apresentadas pelo Ronaldo”, disse Aline Bueno, assistente social do projeto.

O Projeto “Esporte é Saúde” é chancelado pelo Governo Federal através do Ministério do Esporte e Lei de Incentivo ao Esporte, tem como entidade proponente o Instituto Jovens de Ouro (IJO), patrocínio do Laboratório Cristália e conta com apoio da Prefeitura Municipal de Itapira através da Secretaria de Esportes e Lazer.