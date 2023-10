Equipe Masculina Sub-19 de Vôlei de Quadra Vence Triangular com Bravura

Da Redação

Foto Prefeitura Municipal

A cidade de Santo Antônio de Posse, por meio do Programa Atleta do Futuro (PAF), viu sua equipe masculina sub-19 de vôlei de quadra brilhar em um emocionante Torneio Triangular no último sábado, 14 de outubro, no Ginásio de Esportes da EMEF Pref. Augusto Coelho. Neste torneio, os jovens talentosos atletas enfrentaram as equipes de Nova Odessa e Cosmópolis, demonstrando um desempenho impecável em quadra, e conquistaram o tão almejado título de campeões.

O torneio triangular reuniu equipes de alto calibre, mas a equipe da casa, com seu entrosamento e determinação, conquistou o primeiro lugar de forma brilhante. O desempenho excepcional dos jogadores, combinado com uma estratégia de equipe sólida, permitiu que Santo Antônio de Posse se sagrasse campeã do triangular.

Espírito de Equipe em Destaque

O sucesso da equipe sub-19 de vôlei de quadra de Santo Antônio de Posse no torneio triangular é um testemunho do comprometimento e do espírito da equipe dos jovens atletas. Cada ponto marcado, cada bloqueio e cada saque foram realizados com soluções, demonstrando a dedicação incansável desses jogadores talentosos.

Reconhecimento e Celebração

O triunfo da equipe masculina sub-19 de vôlei de quadra de Santo Antônio de Posse merece ser celebrado e reconhecido. O esporte desempenha um papel fundamental na formação de jovens, ensinando valores como disciplina, trabalho em equipe e superação de desafios. Esta vitória não destaca apenas o talento dos atletas, mas também o comprometimento da comunidade em apoiar e nutrir o esporte local.

Parabéns à equipe sub-19 de vôlei de quadra de Santo Antônio de Posse por sua conquista notável no Torneio Triangular. Que este seja apenas o começo de uma jornada repleta de sucessos e realizações para esses jovens talentosos, que têm um futuro promissor no mundo do esporte.