Equipe Sub-11 do Projeto Esporte é Saúde campeão da Copa Itapira de Futsal

No dia 16 de setembro, a Copa Itapira de Futsal categoria Sub 11 foi realizada em formato de festival e contou com a presença de nove equipes da cidade. O time do “Projeto Esporte é Saúde” disputou a final contra a Recreativa A, em um jogo bastante disputado, que acelerou os ânimos dos jogadores e da torcida. O placar terminou 1 a 1 e nos pênaltis a equipe do Projeto foi consagrada campeã.

A equipe comandada pelo auxiliar técnico Aylton Brandão e o técnico Paulo André Bosso foi representada pelos alunos, João Pedro Martins, Israel Nogueira, Kauã Wintter, Davi Prado, Jonab, Pedro Santos, Flávio Santos, Nicolas Thairone, Wellington Mancini, João Pedro Tenório, José Brayan e Julio Aparecido.

O Projeto “Esporte é Saúde” é hancelado pelo Governo Federal através do Ministério do Esporte e Lei de Incentivo ao Esporte, o projeto tem como entidade proponente o Instituto Jovens de Ouro (IJO), com patrocínio do Laboratório Cristália e conta com apoio da Prefeitura de Itapira por meio da Secretaria de Esportes e Lazer.

Resultado dos jogos:

Primeiro jogo

Projeto Esporte é Saúde 3 x 0 Prados

Segundo jogo

Projeto Esporte é Saúde 2 x 0 Santa Fé

Terceiro jogo

Projeto Esporte é Saúde 5 x 2 Lions A

Final

Projeto Esporte é Saúde 1 x 1 Recreativa (Projeto Esporte é Saúde foi campeão nos pênaltis)