EQUIPE SUB 12 DE BASQUETE JAGUARIUNENSE DISPUTA VAGA ENTRE AS TRÊS MELHORES PELA LIGA METROPOLITANA

Foto: Divulgação

No próximo sábado, dia 18 de novembro, a equipe Sub 12 de basquete realiza seus dois últimos jogos válidos pela Liga Metropolitana na cidade de Itatiba, no Ginásio “José Boava” a partir das 8h.

Com 8 vitórias e 4 derrotas, a equipe busca ficar entre as três melhores do Campeonato, enfrentando pela primeira vez as equipes de Itupeva e do Clube Atlético Valinhense.