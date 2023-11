Equipe Sub-21 Masculina de Pedreira conquista vaga na final do Campeonato ADR de Vôlei

Recentemente, a equipe Sub-21 Masculina de Vôlei de Pedreira demonstrou sua força e determinação na semifinal da Copa ADR (Associação Desportiva Regional) ao vencer a equipe de Aguaí por 3 x 0, a equipe pedreirense conquistou um lugar na final da disputa. Os jovens atletas de Pedreira mostraram um desempenho impressionante em todos os aspectos do jogo, deixando sua marca no torneio.

A equipe de Pedreira dominou o jogo desde o início. Com ataques poderosos, bloqueios sólidos e defesas incríveis, eles não deram chances, fechando o jogo com grande sucesso. A vitória enfática solidificou sua posição como uma das equipes mais bem treinadas do torneio.

O Secretário de Esportes e Lazer Valdir Carlos Volpato não poupou elogios à equipe. “Estou extremamente orgulhoso dos nossos jovens talentos. Eles têm se dedicado incansavelmente, e isso refletiu no desempenho de hoje. Parabéns a todos os jogadores, à comissão técnica e aos pais que apoiam esses atletas incríveis. Agora, estamos ansiosos para a final contra São João da Boa Vista e acreditamos que nossos jogadores podem trazer o título para casa”, concluiu.

A equipe de Pedreira enfrentará a equipe de São João da Boa Vista em uma batalha que promete ser emocionante. Os fãs de vôlei da região estão ansiosos para ver se Pedreira poderá continuar seu impressionante desempenho e conquistar o título da Copa ADR