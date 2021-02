Equipe técnica de Responsabilidade Social participa de capacitação ambiental

Na última semana, a equipe técnica de Responsabilidade Social da concessionária Águas de Holambra, participou de uma capacitação exclusiva, ministrada pelos especialistas da Bioflora, maior viveiro de produção de mudas nativas do Estado de São Paulo. O curso teve como objetivo apresentar os procedimentos para o cultivo, manejo e plantio de sementes e mudas, bem como aperfeiçoar as técnicas dos profissionais que serão responsáveis pela manutenção do Viveiro, localizado na Estação de Tratamento de Esgoto Bela Vista em Piracicaba, SP.

Durante a capacitação, a equipe técnica recebeu orientações sobre técnicas de semeadura, cultivo de árvores nativas, horta orgânica e plantas aromáticas. Conheceram também, diversas espécies de sementes de árvores e particularidades de cada uma para a quebra de dormência, como plantá-las e transplantá-las, para locais adequados ao seu crescimento. Ao final da parte teórica, os participantes realizaram um plantio para aplicar a metodologia aprendida.

Segundo Cynthia da Rocha, representante da equipe técnica de Responsabilidade Social da Águas de Holambra, as orientações recebidas visam aprimorar o know how dos profissionais e auxiliar no planejamento e execução de novas atividades.

“No final do ano passado, recebemos uma doação expressiva de sementes por meio da parceria firmada com o Consórcio PCJ. Por se tratarem de espécies que necessitam de cuidados especiais, identificamos que era necessário ampliar o conhecimento técnico de toda a equipe responsável pela manutenção do viveiro, e, desta forma, aprimorar as habilidades para assegurar o manejo correto destas e de outros tipos que cultivamos, e, das que temos interesse em trazer futuramente para o espaço. A capacitação realizada vai permitir desenvolvermos projetos cada vez mais especializados que estarão relacionados diretamente à sustentabilidade e educação ambiental”, explica Cynthia.

Sobre o Viveiro

Desenvolvido pela área de Responsabilidade Social da Regional SP, constituída pelas empresas Águas de Matão, Mirante e Águas de Holambra, o projeto está em atividade desde 2015. A estrutura tem como finalidade a minimização dos impactos ambientais, através das atividades ministradas pela equipe técnica da área.

O espaço localizado na Estação de Tratamento de Esgoto Bela Vista em Piracicaba, SP, conta com estrutura desenvolvida especialmente para as atividades relacionadas à educação ambiental, com divisões específicas para a realização de semeadura e produção das mudas.

Além disso, a atividade tem o objetivo de promover o diálogo e a participação popular e das instituições de ensino para a formação de sociedades sustentáveis, despertando o senso de responsabilidade ambiental coletiva.

Para saber mais e participar das ações desenvolvidas pela área de Responsabilidade Social, basta entrar em contato pelos telefones: (16) 9 97716420 (Cynthia da Rocha) | (19) 9 8327-8998 (Maria Aparecida Draheim).

As atividades estão sendo promovidas seguindo todos os procedimentos de biossegurança para a Covid-19.