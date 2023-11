Equipe Unidos de Pedreira é suspensa do Campeonato de Futebol Amador de Pedreira 2023

Durante rodada disputada no último final de semana do Campeonato de Futebol Amador 2023, a tradicional equipe “Unidos de Pedreira” tinha jogo programado para o domingo, 26 de novembro, às 9h45, contra o Esporte Clube Santa Sofia, nas dependências do Estádio Municipal, porém, apenas 6 (seis) atletas estiveram presentes, confirmando o WO, sendo suspensa por 1 (um) anos das atividades esportivas de Pedreira e também das cidades que fazem parte do Circuito das Águas Paulista.

A Secretaria de Esportes e Lazer da Prefeitura de Pedreira informou que obedeceu ao regulamento da competição e aplicou as penas cabíveis e que todos os dirigentes e atletas tinham total conhecimento de seus atos.

O Campeonato de Futebol Amador de Pedreira 2023, que conta com o patrocínio da Jaguar Plásticos, através da Lei de Incentivo do Esporte do Governo do Estado de São Paulo, tem sequência neste final de semana, com sua 7ª rodada, os jogos são os seguintes e serão disputados no Estádio Municipal Wanderlei José Vicentini: No sábado, 02 de dezembro, às 13h30, Equipe a ser definida e Kobayashi Futebol Clube; Logo após às 15h45, Triunfo Junior x Sociedade Esportiva Triunfo. No domingo, 03 de dezembro, às 8 horas, Esporte Clube Santa Sofia x Triunfo Futebol Clube; Encerrando a rodada, às 9h45, Parentes Futebol Clube x Esporte Clube Jardim Andrade.