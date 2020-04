Equipe X Rally Team promove live com Nasser Al Attiyah

Tricampeão do Dakar e medalhista olímpico de tiro skeet fala ao vivo com a equipe pelo Instagram no perfil @xrallyteam nesta quinta-feira (30) às 16 horas (de Brasília) e promete novidades

A equipe X Rally Team, tricampeã do Sertões e uma das equipes mais tradicionais do rali brasileiro, promoverá uma conversa ao vivo em seu perfil no Instagram com o tricampeão do Rali Dakar, o catari Nasser Al Attiyah. A live acontece nesta quinta-feira, 30 de abril, às 16 horas (horário de Brasília). Para acompanhar, é só seguir @xrallyteam.

Será a segunda live promovida pela equipe – a da última segunda-feira (27) contou com a presença do navegador tricampeão do Sertões e chefe do time, Beco Andreotti.

Nasser Al Attiya, de 49 anos, é um atleta de elite em duas modalidades. Bicampeão do WRC2 – categoria de acesso ao Mundial de Rali (WRC) -, Nasser acumula também quatro títulos mundiais de Rali Cross Country e venceu o Dakar três vezes – em 2011, 2015 e 2019. É também medalhista olímpico de bronze no tiro skeet, nos Jogos de Londres de 2012.

Além de atleta, Al Attiya é também príncipe do Catar, e já esteve no Brasil em duas ocasiões anteriores: no Sertões de 2009, em que foi segundo colocado – apenas um minuto atrás de Carlos Sainz, o vencedor – e protagonizou uma bela história de solidariedade (que contaremos na live), e também em 2016 nos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro.

A live será toda em inglês, mas os seguidores da X Rally Team no Instagram poderão deixar suas perguntas na sessão de comentários no post que anuncia a participação do catari, e que promete novidades.