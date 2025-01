Equipes da Secretaria de Saúde debatem sobre estratégias de combate à dengue

Na tarde desta quarta-feira, 22, a equipe gestora da Secretaria Municipal de Saúde se reuniu com integrantes das equipes da Rede Básica de Saúde para discutir estratégias e ações de combate à dengue na cidade, com foco na conscientização da população.

A secretária Maria Sueli Rocha Longhi expressou a preocupação da Administração Municipal diante da epidemia já instalada em municípios vizinhos e ouviu as enfermeiras e os agentes comunitários de saúde de todas as Unidades Básicas de Saúde sobre os principais problemas enfrentados em cada região da cidade, além das melhores estratégias de enfrentamento. “Estamos implementando ações emergenciais para evitar que uma nova epidemia de dengue chegue à nossa cidade. Trabalharemos em conjunto, não só na área da saúde, mas também com todas as outras secretarias municipais. Contudo, o apoio da população nesta campanha é fundamental”, afirmou.

A principal preocupação apontada por todas as equipes é a falta de conscientização de parte da população, que mantém diversos tipos de criadouros em suas residências, contribuindo para o aumento da infestação do mosquito transmissor. “Estamos finalizando nossa pesquisa de densidade larvária e encontramos muitos focos. Em alguns casos, de dez casas visitadas, encontramos larvas em seis”, destacou a responsável técnica pela Vigilância Epidemiológica, Josemary Apolinário.

Além da intensificação das visitas domiciliares realizadas pelos agentes comunitários, outras ações serão implementadas, como campanhas em estabelecimentos comerciais e empresas, além da mobilização de lideranças comunitárias para reforçar as orientações de prevenção. Nos locais com casos confirmados, também estão sendo realizadas buscas ativas de casos suspeitos e bloqueio de criadouros. As nebulizações estão sendo agendadas e as equipes técnicas também passarão por atualizações visando melhorias no atendimento prestado à população. Além disso, estão sendo aprimorados os fluxos de informações, como notificações e resultados de exames.

Na próxima semana, ocorrerá a primeira reunião da nova formação da Sala de Situação das Arboviroses, um grupo de trabalho designado pelo Prefeito Toninho Bellini e composto por representantes de diversas secretarias, com o objetivo de discutir ações intersetoriais.