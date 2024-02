Equipes de Base de Holambra Triunfam em Amistosos em Casa

Da Redação

No último sábado, as equipes sub-15 e sub-17 de Holambra protagonizaram performances brilhantes em uma série de amistosos realizados no Estádio Municipal Zeno Capato. Enfrentando o América de Rio das Pedras, os jovens talentos de Holambra deixaram sua marca, conquistando vitórias impressionantes de 7×3 e 7×0, respectivamente.

Esses jogos amistosos são parte integrante da preparação das equipes para a iminente Copa Mogiana de Futebol de Base. Os resultados expressivos não só demonstram a qualidade do treinamento e da dedicação dos jovens atletas, mas também aumentam as expectativas em torno de seu desempenho na competição regional.

A atmosfera vibrante no Estádio Municipal Zeno Capato refletiu o apoio fervoroso da comunidade local, que se reuniu para testemunhar o talento emergente em campo. A exibição de habilidades técnicas e táticas, aliada à determinação e ao espírito de equipe, rendeu aplausos merecidos aos jovens jogadores.

Parabéns aos jovens talentos de Holambra por sua notável conquista e pelo exemplo inspirador que proporcionaram à comunidade. Com base nesses impressionantes resultados, a expectativa cresce à medida que as equipes se preparam para enfrentar os desafios vindouros na Copa Mogiana de Futebol de Base.