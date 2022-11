Equipes de Futebol de Salão de Pedreira conquistam vagas nas finais do Campeonato da Associação Desportiva Regional

No domingo, 20 de novembro, equipes de Futebol de Salão de Pedreira estiveram na cidade de Mogi Mirim, disputando as semifinais do Campeonato da Associação Desportiva Regional (ADR).

Contando com o apoio da Prefeitura Municipal através de sua Secretaria de Esportes e Lazer, a equipe Sub-10 de Pedreira foi derrotada por Mogi Mirim pelo placar de 2 a 0; Na Categoria Sub-12, empate entre Pedreira e Mogi Mirim pelo placar de 3 a 3; Na Categoria Sub-14, o time de Pedreira goleou por 5 a 2 a equipe de Aguaí e pela Categoria Sub-16 mais uma goleada de Pedreira vencendo por 6 a 3 o time de Amparo.

Segundo informaram os técnicos responsáveis pelas equipes de Pedreira, somente o time Sub-12 mesmo empatando em 3 a 3 com Mogi Mirim, não conquistou vaga para a final, pois, o empate, favorecida a equipe de Mogi Mirim. “Parabéns aos nossos jovens atletas do Futebol de Salão de Pedreira que participam do Projeto Pro Esporte e da Escolinha do Clube Náutico Joaquim Carlos”, ressalta o Secretário Municipal de Esportes e Lazer, Valdir Carlos Volpato.

As finais serão disputadas no domingo, 04 de dezembro, na cidade de Artur Nogueira.