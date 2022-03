EQUIPES DE LIMPEZA INTENSIFICAM TRABALHO DURANTE PERÍODO DE CARNAVAL

Cinco dias de trabalho ininterrupto. Desde o último sábado (26), as equipes de limpeza da Secretaria de Serviços Municipais e da Secretaria de Educação não descansaram um único dia sequer.Seguindo orientação do Prefeito Paulo Silva, a fim de cumprir o cronograma de conservação de espaços públicos, uma força tarefa foi organizada e cumprida à risca durante o período de Carnaval.

No total, pelo menos 15 pontos receberam os serviços de capinagem e roçagem. Foram nove escolas municipais, sendo 5 EMEBs (Prefeito Adib Chaib, Ana Isabel da Costa Ferreira, Professora Edna Fávero Choqueta, Professor Humberto Brasi e Professor Jorge Bertolaso Stella) e 4 CEMPIs (Alcides Hortêncio, Alfredo Bérgamo, Cely Abreu Amoedo Campos e Fortunata Bertolazzo Albano).

Além das unidades de ensino, o Tiro de Guerra, a Estrada da Cachoeira, o Loteamento João Bordignon, o Morro do Sufoco e a Praça do Jardim Primavera 1, a quadra do CDHU, a Praça 4 de Março (Parque das Laranjeiras) também foram priorizados dentro do cronograma de limpeza.

A Secretaria de Serviços Municipais também executou a troca parcial da iluminação da Praça Jamil Bacar (Bosque de Maria), no Jardim Murayama. Até o final de março – período em que ainda ocorrem as chuvas de verão – o trabalho de conservação de espaços públicos deve ser intensificado.