Equipes de Pedreira estão disputando os Jogos Regionais de Bragança Paulista

O município de Bragança Paulista está sediando a 66ª edição dos Jogos Regionais, que ocorre de 17 a 27 de julho de 2024. Pedreira disputa nesta semana as modalidades de Malha, enfrentando a equipe de Cordeirópolis, e Vôlei de Praia Masculino, contra a cidade de Águas da Prata.

Os Jogos Regionais são realizados em oito regiões esportivas do Estado e são classificatórios aos Jogos Abertos do Interior. A 4ª Região é composta pelos municípios de Campinas, Americana, Santa Barbara D’Oeste, Artur Nogueira, Cosmópolis, Elias Fausto, Engenheiro Coelho, Hortolândia, Indaiatuba, Itatiba, Jaguariúna, Monte Mor, Nova Odessa, Paulínia, Sumaré, Valinhos, Vinhedo, Amparo, Águas de Lindoia, Lindoia, Monte Alegre do Sul, Pedra Bela, Pedreira, Pinhalzinho, Serra Negra, Socorro, Tuiuti, Atibaia, Bragança Paulista, Bom Jesus dos Perdões, Joanópolis, Nazaré Paulista, Piracaia, Vargem, Limeira, Araras, Conchal, Iracemápolis, Leme, Mogi Guaçu, Estiva Gerbi, Holambra, Itapira, Mogi Mirim, Santo Antônio de Posse, Rio Claro, Cordeirópolis, Corumbataí, Ipeúna, Santa Gertrudes, São João da Boa Vista, Aguaí, Águas da Prata, Espírito Santo do Pinhal, Santo Antonio do Jardim, Vargem Grande do Sul, São José do Rio Pardo, Casa Branca, Caconde, Divinolândia, Itobi, Mococa, Santa Cruz das Palmeiras, São Sebastião da Grama, Tambaú e Tapiratiba.

As modalidades esportivas disputadas nos 66º Jogos Regionais do Estado de São Paulo são as seguintes: Atletismo, Badminton, Basquetebol, Biribol, Bocha, Capoeira, Ciclismo, Damas, Futebol, Futsal, Ginástica Artística, Ginástica Rítmica, Handebol, Judô, Karatê, Malha, Natação, Taekwondo, Tênis, Tênis de Mesa, Voleibol, Vôlei de Praia e Xadrez.

As equipes de Pedreira contam com o apoio da Secretaria de Esportes e Lazer da Prefeitura Municipal. “Desejamos boa sorte as equipes pedreirenses que estarão disputando 9 (nove) modalidades durante os Jogos Regionais em Bragança Paulista”, enfatiza o Secretário de Esportes Valdir Carlos Volpato – Patão.