Equipes de Tráfego e Atendimento Pré-Hospitalar da Renovias completam 1.000 dias sem acidentes de trabalho com afastamento

A concessionária Renovias completou, nesta semana, 1.000 dias sem acidentes de trabalho com afastamento nas áreas de Tráfego e Atendimento Pré-Hospitalar (APH). Formadas por profissionais que atuam na linha de frente da operação e dos atendimentos em toda a malha viária entre Campinas, Circuito das Águas e Sul de Minas Gerais, essas equipes atingiram uma marca histórica, que enfatiza o compromisso da concessionária com a segurança.

O número também representa a preocupação constante da Renovias em priorizar a segurança. Os profissionais do Atendimento Pré-Hospitalar e Tráfego desempenham papel essencial no dia a dia, lidando com situações de emergência e a complexidade do tráfego e atendimento nas rodovias.

Ações

Diversas atividades relacionadas à segurança dos colaboradores são realizadas pela Renovias, o que colaborou para o atingimento da marca de 1.000 dias sem acidentes. Entre elas, a participação em treinamentos de sinalização de emergência, manejo de fauna, combate a incêndios, técnicas de desencarceramento, resgate veicular, salvamento em altura, entre outros, com destaque para as simulações de atividades críticas em ambiente controlado.

Além disso, a Renovias promoveu a instalação de detectores de fadiga e distração em suas viaturas operacionais para monitorar em tempo real seus condutores, reduzindo o risco de acidentes e melhorando a segurança dos colaboradores.

Os indicadores e ações são acompanhados no Comitê Operar + Seguro, em conjunto com a Área de Segurança do Trabalho.

Outro ponto de importância é a utilização, por parte das equipes de APH e Tráfego, de todos os equipamentos de proteção coletiva (EPCs) e individual (EPIs) com tecnologia de ponta, bem como os protocolos de sinalização de emergência nos atendimentos de sinistros de trânsito nas rodovias, para garantir que 100% dos profissionais atuem em condições seguras e, em conformidade com as normas.

“A manutenção de um ambiente de trabalho seguro é essencial, não apenas para a proteção dos colaboradores, mas também para garantir a qualidade, agilidade e segurança no atendimento prestado aos nossos clientes. Esse resultado evidencia o esforço coletivo e a atuação conjunta e sincronizada das equipes de Tráfego e APH, aumentando cada vez mais a concentração e o foco, para seguirmos sempre melhores em relação aos resultados alcançados”, celebrou Alberto Correia Junior, Gerente de Operações da Renovias.