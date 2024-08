Equipes de Vôlei de Pedreira estão nas semifinais da Copa Jaguariúna

Pedreira sediou no domingo, 18 de agosto, nas dependências do Ginásio de Esportes Dario Zanini “Vermelhão” do Esporte Clube Santa Sofia, rodada decisiva da Copa Jaguariúna de Vôlei para definir os classificados para as semifinais.

A equipe Sub-13 Feminina de Pedreira venceu por 3 a 0 o time de Águas de Lindóia; O time Sub-23 Feminino perdeu para Jaguariúna pelo placar de 3 a 1, porém já tinha garantido classificação para as semifinais; A equipe Sub-13 Feminina derrotou Águas de Lindóia por 3 a 0.

“Parabéns as alunas do Projeto Pro Esporte de Vôlei, coordenado pela Professora Elen Uttembergue, pelos excelentes resultados e a conquista da classificação para as semifinais da Copa Jaguariúna”, destacou na ocasião o Secretário de Esportes e Lazer Valdir Carlos Volpato.