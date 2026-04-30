Taça Ouro do Amadorzão começa dia 15 de maio com 10 equipes em Jaguariúna

Competição reúne times da cidade e define classificados diretos às semifinais e quartas de final

O Campeonato Amador de Futebol de Jaguariúna, o Amadorzão Taça Ouro, terá início no próximo dia 15 de maio, com a participação de 10 equipes. A competição é organizada pela Secretaria Municipal de Juventude, Esportes e Lazer.

Os times foram divididos em dois grupos. No Grupo A estão Aliança, Roseira de Baixo, Fantasma do Morro, Vila São José e U.S. Villa Nassif. Já o Grupo B é formado por Engra, Peralta, Cruzeiro, Jardim Eliza e Juventude F.C.

De acordo com o regulamento, os primeiros colocados de cada grupo avançam diretamente para as semifinais. Já os segundos e terceiros colocados disputam as quartas de final, sem vantagem de empate para nenhuma equipe.

A primeira rodada será disputada no campo do Azulão. Na sexta-feira, dia 15, às 19h, Aliança enfrenta o Engra. No sábado, dia 16, às 14h30, Vila São José joga contra o Jardim Eliza, e às 16h30, Roseira de Baixo encara o Peralta.

A rodada se encerra no domingo, dia 17, com dois jogos: às 8h, U.S. Villa Nassif enfrenta o Juventude F.C, e às 10h, Fantasma do Morro joga contra o Cruzeiro.

A expectativa é de mais uma edição competitiva do Amadorzão, reunindo equipes tradicionais e movimentando o cenário esportivo local.

Foto: Thiago Carvalho

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