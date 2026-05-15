Família procura por jovem desaparecido em Jaguariúna

Armando Rodrigues Aranda, de 22 anos, foi visto pela última vez no Jardim Imperial e não faz contato com familiares desde quarta-feira

O jovem Armando Rodrigues Aranda, de 22 anos, está desaparecido desde a tarde da última quarta-feira, 6 de maio, em Jaguariúna. A família busca informações que possam ajudar a localizar o rapaz.

Segundo boletim de ocorrência registrado pela Polícia Civil, Armando saiu da residência onde morava, no bairro Jardim Imperial, por volta das 16h, e não fez mais contato com familiares.

De acordo com informações registradas no boletim, o jovem foi visto pela última vez no próprio bairro. Familiares relataram que receberam informações de que ele estaria acompanhado de um conhecido na região.

Ainda conforme o registro policial, familiares foram até o local onde Armando teria estado antes do desaparecimento e foram informados de que ele permaneceu no endereço até o fim da tarde, deixando a residência posteriormente em um carro de aplicativo.

A família informou também que o jovem chegou a publicar conteúdo nas redes sociais na noite do desaparecimento, mas, desde então, não respondeu mais mensagens nem ligações. O telefone celular dele estaria fora de contato.

A Polícia Civil informou que realiza diligências para localizar Armando, mas não divulgou mais detalhes sobre a investigação.

Quem tiver informações sobre o paradeiro de Armando Rodrigues Aranda pode entrar em contato com a Polícia Civil ou com a Polícia Militar pelo telefone 190.

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