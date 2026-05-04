Festival de Teatro Cenas Curtas abre inscrições em Mogi Mirim e recebe participantes até esta segunda

Grupos e artistas podem se inscrever para apresentações no Teatro Municipal com premiações em dinheiro

Estão abertas as inscrições para o 5º Festival de Teatro Cenas Curtas de Mogi Mirim 2026, iniciativa que valoriza a produção artística e incentiva talentos da cena teatral. O evento será realizado nos dias 5 e 6 de junho, no Teatro Municipal Sebastião Tóride Celegatti, localizado no Centro Cultural do município.

O festival tem como proposta reunir grupos e artistas em apresentações curtas, promovendo a criatividade e fortalecendo a cultura local por meio das artes cênicas.

Os participantes concorrem a premiações em dinheiro, sendo R$ 1.200 para a melhor cena, R$ 1.000 para o segundo lugar e R$ 800 para o terceiro. Também haverá prêmio de R$ 600 para o melhor grupo em cena.

As inscrições devem ser realizadas até esta segunda-feira, dia 4 de maio, pelo responsável do grupo, que deve ter idade mínima de 18 anos.

Mais informações e regulamento completo estão disponíveis nos links abaixo:

[https://drive.google.com/drive/folders/18aiKClKSmnjN57-YLR7az7JYPcBaCaBU?usp=drive](https://drive.google.com/drive/folders/18aiKClKSmnjN57-YLR7az7JYPcBaCaBU?usp=drive)_

[https://www.instagram.com/p/DX49qhPCcxO/?igsh=ZWh6YTRoNDF4eThv](https://www.instagram.com/p/DX49qhPCcxO/?igsh=ZWh6YTRoNDF4eThv)

Siga o canal “O Regional” no WhatsApp: (https://whatsapp.com/channel/0029Vb6Nnfd2phHTFnbH1d12)