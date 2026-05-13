PREFEITURA DE JAGUARIÚNA ABRE INSCRIÇÕES PARA A 2ª COPA SEJEL DE FUTSAL INFANTIL

A Prefeitura de Jaguariúna, por meio da Secretaria Municipal de Juventude, Esportes e Lazer (SEJEL), abriu as inscrições para a 2ª Copa SEJEL de Futsal Infantil, competição que reunirá jovens talentos do município em um grande evento de integração, esporte e cidadania.

As inscrições das equipes poderão ser realizadas até o dia 16 de junho, durante o Congresso Técnico. A competição acontecerá entre os dias 22 de junho e 11 de julho, no ginásio do Azulão.

A Copa contará com as seguintes categorias: Sub-10 Masculino, Sub-12 Masculino, Sub-14 Masculino e Sub-15 Feminino.

Com o lema “Competição, amizade e paixão pelo futsal”, a iniciativa busca incentivar a prática esportiva entre crianças e adolescentes, promovendo valores como respeito, fair play, disciplina e convivência social.

Para a inscrição dos atletas, será obrigatório apresentar um dos seguintes vínculos com o município de Jaguariúna: cópia do RG constando naturalidade em Jaguariúna, declaração de matrícula do ano vigente em instituição de ensino regular do município e cópia do comprovante de IPTU do ano vigente em nome do representante legal.

A Secretaria informa ainda que a ficha de inscrição deverá ser retirada e entregue exclusivamente pelo representante da equipe.