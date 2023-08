ESCOLA DAS ARTES ABRE MATRÍCULAS PARA NOVA TURMA DE BALÉ INFANTIL NA PRÓXIMA TERÇA-FEIRA

A Escola das Artes de Jaguariúna vai abrir matrículas para nova turma de balé infantil na próxima terça-feira, dia 22 de agosto. Serão 30 vagas para crianças com idades de 6 a 14 anos. As aulas serão de terça e quinta-feira.

As inscrições poderão ser feitas das 8h às 17h, no Parque Serra Dourada. O curso é totalmente gratuito e as aulas deverão ter início no próximo dia 29.

A Escola das Artes de Jaguariúna realiza um trabalho cultural com crianças e alunos desde 2010. Entre os cursos gratuitos oferecidos estão: música, artes visuais, artes da cena, idiomas, pilates, gastronomia, capoeira, balé, decoração, maquiagem artística, libras, mídias digitais, perfumaria e empreendedorismo feminino. O projeto atende a mais de 4.000 alunos, de 4 a 90 anos de idade.

Em dezembro do ano passado, o projeto Escola das Artes foi apresentado em evento internacional da Unesco, a Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura, durante a Conferência Internacional da Cátedra Unesco em Economia Criativa e Políticas Públicas.

Foto: Ivair Oliveira