Assunto:Fwd: ESCOLA DAS ARTES DE JAGUARIÚNA ABRE MATRÍCULAS PARA NOVOS ALUNOS NA PRÓXIMA SEGUNDA-FEIRA

23/01/2023

ESCOLA DAS ARTES DE JAGUARIÚNA ABRE MATRÍCULAS PARA NOVOS ALUNOS NA PRÓXIMA SEGUNDA-FEIRA

A Escola das Artes de Jaguariúna abrirá, na próxima segunda-feira, dia 30 de janeiro, as matrículas de novos alunos para 41 cursos, totalmente gratuitos. Serão oferecidas 600 vagas para cursos como artes digitais, artesanato, balé, bateria, capoeira, cinema, dança, fotografia, pilates, entre outros (confira a relação completa abaixo).

Segundo a Secretaria Municipal de Turismo e Cultura, as inscrições poderão ser feitas de 30 de janeiro a 3 de fevereiro, das 7h às 19h, no Teatro Municipal Dona Zenaide, no Centro.

Para fazer a matrícula, é necessário apresentar os seguintes documentos: RG, CPF, comprovante de endereço e Cartão Cidadão.

RELAÇÃO DE CURSOS DISPONÍVEIS

ARTES DIGITAIS

ARTES ESCULTURAIS

ARTES PLÁSTICAS

ARTESANATO

BALLET

BATERIA

CANTO CORAL

CAPOEIRA

CINEMA

CONTRABAIXO

CORDAS

DANÇA CONTEMPORÂNEA

DANÇA DE RUA

DANÇA DE SALÃO

DANÇA DO VENTRE

DESENHO

EMPREENDEDORISMO

ESPANHOL

FOTOGRAFIA

GASTRONOMIA

GUITARRA

INGLÊS

JAZZ

LIBRAS

MAQUIAGEM

MUSICALIZAÇÃO

PERCUSSÃO

PIANO

PILATES

RITMOS

SANFONA

SAPATEADO

SOCIAL MIDIA

SOPROS MADEIRAS

SOPROS METAIS

T. MUSICAL

TEATRO

TEC. VOCAL

TECLADO

VIOLA CAIPIRA

VIOLÃO

Foto: Ivair Oliveira