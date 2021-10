Escola investe em aprendizagem criativa e colhe frutos

Professores da Escola Municipal de Educação Infantil e Ensino Fundamental – EMEIEF Odécio Forner recebem capacitação para desenvolver experiências a partir de linguagem de programação, elétrica, eletrônica e robótica

A Secretaria Municipal de Educação de Engenheiro Coelho passa a investir em aprendizagem baseada em projetos. Pioneira no município, a EMEIEF Odécio Forner agora conta com um Espaço Maker, que consiste em uma sala lúdica, toda preparada para experiências de prototipagem utilizando uma impressora 3D, máquina de corte a laser e ferramentas manuais.

A metodologia de aprendizagem criativa Bloco+, aplicada na escola, consiste na conexão de blocos eletrônicos para a criação de experiências que simulem a vida real. Tudo é feito a partir da linguagem de programação, elétrica, eletrônica e robótica.

“Todas as experiências mão na massa aprimoram o raciocínio, o uso da lógica e da coletividade. Com a cultura maker, a escola poderá trabalhar, incentivar e potencializar as competências e as habilidades de cada aluno”, explica Rodrigo Thuler, Diretor Executivo da Asthor Barden, empresa que desenvolve a metodologia de aprendizagem criativa Bloco+.

Nos dias 19 e 20 de outubro, os professores da EMEIEF Odécio Forner receberam a capacitação para desenvolverem todas as experiências mão na massa do Bloco+ em sala de aula. O Espaço Maker será utilizado pelos alunos do Ensino Fundamental 1 e 2.

Sobre a Asthor Barden

A Asthor Barden desenvolve material didático tecnológico, a partir das tendências de mercado, exclusivamente para promover a aprendizagem criativa em instituições de ensino. Com metodologias ativas para a educação com ênfase na Aprendizagem Baseada em Projetos (ABP), oferece experiências com linguagem de programação, elétrica, eletrônica e robótica, capazes de trabalhar as habilidades de cada aluno em sala de aula.