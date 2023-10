‘Escola Paulo Freire’ Recebe Orquestra Sinfônica Municipal de Cosmópolis em Concerto Itinerante ‘Crianças de Hoje, Crianças de Ontem’

Da Redação

Evento Musical Gratuito Celebra o ‘Mês das Crianças’ em Cosmópolis

Na noite da última segunda-feira, dia 16 de outubro, a ‘Escola Paulo Freire’ recebeu com entusiasmo uma apresentação especial da ‘Orquestra Sinfônica Municipal de Cosmópolis’. O evento faz parte dos concertos itinerantes populares intitulados ‘Crianças de Hoje, Crianças de Ontem’, que encantam os moradores da cidade. Realizado no ‘Auditório 15 de Outubro’, o concerto gratuito é uma das atrações do calendário comemorativo do ‘Mês das Crianças’, promovido pela Prefeitura de Cosmópolis.

A noite musical foi uma experiência única para os presentes, que teve a oportunidade de apreciar uma seleção de sucessos atemporais infantis, reimaginados e adaptados de forma magistral para as apresentações da Orquestra Sinfônica. O maestro Jetro Meira de Oliveira e orquestra, cativou o público com sua habilidade e paixão pela música. Além dos músicos da Orquestra Sinfônica Municipal de Cosmópolis, o concerto também conta com a participação de alunos da ‘Escola Municipal de Música’, carinhosamente conhecido como ‘Villa-Musical’.

O evento na ‘Escola Paulo Freire’ não só proporcionou uma noite de entretenimento cultural de alta qualidade, mas também incentivou a apreciação da música entre as crianças, promovendo a educação musical na cidade. A atmosfera calorosa e acolhedora do ‘Auditório 15 de Outubro’ criou o cenário perfeito para que as famílias de Cosmópolis desfrutassem de uma noite deliciosa.

O ‘Mês das Crianças’ tem sido um grande sucesso em Cosmópolis, proporcionando uma série de atividades e eventos dedicados às crianças e suas famílias. Este concerto itinerante é apenas uma das muitas maneiras pelas quais a Prefeitura está investindo no bem-estar e no desenvolvimento das crianças da cidade.

A próxima apresentação do projeto ‘Crianças de Hoje, Crianças de Ontem’ acontecerá na ‘EMEB Rodrigo Octávio Langaard Menezes’, também conhecida como ‘Escola do Rodrigo’, no dia 24 de outubro, às 18h30. Como todos os eventos da série, a entrada é gratuita e aberta ao público. Uma oportunidade perfeita para as famílias se reunirem e desfrutarem de uma noite musical de qualidade.

Não perca a chance de participar destes eventos especiais que celebram a infância e a música em Cosmópolis. Acompanhe o calendário oficial da Prefeitura para ficar por dentro de todas as atividades emocionantes que estão por vir!