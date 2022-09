Escolas municipais participam da Semana da Pátria Escolas municipais participam da Semana da Pátria

A Semana da Pátria acontece em torno do dia 7 de setembro, data em que se comemora oficialmente a Independência do Brasil. Além do desfile cívico-militar de 7 de Setembro, feriado nacional, as escolas municipais promovem várias atividades alusivas a data. Entre elas, a Semana da Pátria com a execução dos hinos Nacional e da Independência.

Nesta sexta-feira, dia 2 de setembro, a atividade foi realizada na Escola Municipal de Ensino Fundamental (Emef) João Bueno Júnior, no Jardim Centenário, com a participação dos atiradores do Tiro de Guerra. Já os alunos do 6º ano da Emef Antonio Giovani Lanzi, na Vila Paraíso, vão assistir uma palestra, a partir das 13h30, sobre o tema com o vice-prefeito Major Marcos Tuckumantel.

Os alunos da Emef Profª Maria Diva Franco de Oliveira, no Jardim Rosa Cruz, também participaram das atividades, na última quinta-feira, 1º de setembro. O vice-prefeito também esteve presente, assim como os atiradores do Tiro de Guerra de Mogi Guaçu. O secretário municipal de Educação, Paulo Paliari, acompanha as atividades promovidas pelas escolas municipais.

“São datas especiais que já são trabalhadas em sala de aula pelos professores e a Semana da Pátria está sendo promovida em algumas das unidades escolar com o objetivo de mostrar a importância da Independência do Brasil destacando os símbolos”, comentou o secretário.

Na segunda-feira, dia 5 de setembro, a atividade será na Emef Antonio Giovani Lanzi e na terça-feira, dia 6 de setembro, na Emef Profª Rita de Cássia Gomes da Silva Cola, no Parque dos Eucaliptos.