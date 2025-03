ESCOLAS MUNICIPAIS REALIZAM AÇÕES EDUCATIVAS PARA PREVENÇÃO DA DENGUE

Entre os dias 3 a 13 de março, as unidades escolares de Mogi Mirim promoveram uma série de atividades voltadas à conscientização e prevenção da dengue. A iniciativa mobilizou alunos, professores e a comunidade escolar, reforçando a importância do combate ao mosquito Aedes aegypti, transmissor da doença.

Durante esse período, diversas ações educativas foram realizadas, como rodas de conversa sobre os sintomas, prevenção e consequências da dengue, além de mutirões de limpeza no ambiente escolar. Os estudantes também participaram da produção de cartazes e murais informativos, peças teatrais e paródias educativas sobre o tema.

A mobilização da comunidade ocorreu por meio da distribuição de folhetos informativos, incentivando a identificação e eliminação de possíveis focos do mosquito. Além disso, oficinas de confecção de repelentes naturais e de arte com materiais recicláveis estimularam formas criativas e sustentáveis de prevenção. Para fortalecer a conscientização, também foram realizadas oficinas de escrita e produção de textos sobre a dengue.

A ação foi um grande sucesso, fortalecendo a conscientização e o engajamento de toda a comunidade na luta contra a doença. A participação ativa dos alunos e professores demonstrou que a educação é uma ferramenta essencial para a prevenção da dengue e para a promoção da saúde pública.