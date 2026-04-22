Escritor de Jaguariúna, Valter Máz Borges irá lançar seu novo livro em evento literário em Santo André
Sessão de autógrafos ocorrerá no Megafeirão de livros de Santo André, neste sábado, 25
A editora O Artífice irá lançar na tarde do sábado, 25 de abril, o mais recente trabalho do escritor Valter Máz Borges, Para palestrantes e oradores espíritas, título em co-autoria com o filho Davison Borges.
Livro essencial a quem deseja ser expositor ou aprimorar a sua apresentação
Ao reunir dicas valiosas para o expositor religioso, o livro facilita a montagem de uma palestra, oferecendo roteiro coerente com sugestões de temas pesquisados, enri-quecidos com exemplos. O livro resulta de 40 décadas de atividade no kardecismo dos autores e traz informações sobre estrutura, dinâmica, desenvolvimento, clareza, postura e técnicas de comunicação.
Valter Máz Borges é autor de outros sete livros publicados, de poesias e mensagens ecumênicas: O jardineiro, Chore só por amor, Harpa sem cordas, Um poesia para Jesus, A luz de Jesus, Despedida e Deus é fiel.
Para palestrantes e oradores espíritas. Valter Máz Borges e Davison Borges. 14×21 cm, 202 pág. ISBN 978-65-87788-30-2. Gênero: oratória; falar em público; comunicação oral; espiritualidade. R$ 60,00.
SERVIÇO
MEGAFEIRÃO DE LIVROS DE SANTO ANDRÉ
Quando? De 23 a 26 de abril
Sessão de autógrafos com Valter Máz Borges e Davison Borges, no sábado, 25, a partir das 15h
Onde: Clube 1º de Maio – Avenida Portugal, 79, centro de Santo André/SP
ENTRADA GRATUITA
A Editora O Artífice incentiva a publicação de novos autores nas áreas de ficção e não-ficção. Em sua história, vários prêmios conquistados: semifinalista do Prêmio Jabuti, categoria Educação, em 2024, com a Cartilha o caminho a seguir – como agir frente a uma Pessoa com Deficiência, 5 prêmios pela Academia Paulistana da História, além de outras indicações.
